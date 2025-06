Дарън Бийти - служителят от администрацията на Доналд Тръмп, който ликвидира службата за борба с дезинформацията в правителството на САЩ, се оказа с връзки с Руската федерация. Новината съобщи The Telegraph на 3 юни. Бийти, който е назначен в Държавния департамент през февруари тази година като заместник-министър по въпросите на публичната дипломация и обществените отношения, е бил обект на проверка заради проруските си възгледи. Той е женен за рускиня, свързана с Кремъл.

Съпругата му - Юлия Кирилова - е племенница на Сергей Черников, бивш руски служител, за когото се твърди, че е помогнал на Владимир Путин в предизборната кампания, довела го за първи път на власт през 2000 г.

Kremlin agent in the State Department: what is Marco Rubio’s deputy hiding?



Deputy Assistant Secretary of State for Public Diplomacy Darren Beattie turned out to be married to Yulia Kirillova — the niece of the former deputy governor of the Nenets Autonomous Okrug, Sergey… pic.twitter.com/7lCfVr9P0L