Историята ще помни: Избраната от Тръмп за шеф на разузнаването защити Путин за инвазията в Украйна (ВИДЕО)

Тулси Габард, избрана от президента на САЩ Доналд Тръмп за директор на националното разузнаване, бе подложена на унищожително изслушване в Сената за утвърждаване на кандидатурата. Тя се изправи срещу тежки критики и от демократи, и от републиканци в четвъртък, 30 януари. Най-брутален бе сенатор Майкъл Бенет - демократ от Колорадо, който цитира нейни публикации в платформата X (тогава още Twitter) от началото на войната в Украйна, в които Габард защитава "законното" право на диктатора Владимир Путин да нападне съседката си.

„Когато руски танкове преминаваха през мирната граница на Украйна, вие пуснахте публикация в Twitter в 23:30 ч. ваше време: „Тази война и страдание можеха лесно да бъдат избегнати, ако администрацията на Байдън/НАТО бяха признали легитимните опасения на Русия за сигурността във връзка с присъединяването на Украйна към НАТО“. Казали ли сте това, или не?“, попита Бенет, а Габард отвърна утвърдително.

Демократът продължи остро: „Няколко месеца по-късно казахте в подкаста си: „Но тази война за смяна на режима срещу Русия, която САЩ и НАТО водят през своите проксита в Украйна, не започна, когато Путин нахлу в Украйна. Те си го бяха набелязали много преди това“. Казали ли сте това, или не?“. Габард отново отвърна с „да“.

Снимка: Getty Images

„Наясно ли сте, че вашите коментари за прокси войни и за „законните опасения на Русия за сигурността“ са в унисон с това, което руснаците казват, за да обосноват инвазията си в Украйна?“, попита Бенет.

„Не следя руската пропаганда. Моята цел е да говоря истината, независимо дали ви харесва, или не ви харесва“, отговори номинираната от Тръмп за ръководител на националното разузнаване.

Сенаторът обаче не спря дотук и продължи да я притиска, посочвайки, че е изумен как Габард защитава кремълските опорки за първопричините за начолото на най-голямата война от Втората световна война насам. „За първи път от Втората световна война насам свободна нация е нападната от тоталитарна държава и вие пишете в 23:30 ч. през същата нощ, че сте с тях, не с нас. Казвате, че не следите руската пропаганда. А знаете ли, че руската държавна телевизия тогава излъчва вашите коментари. Знаете ли това?“, продължи демократът.

Тулси Габард опита да се защити с това, че сенаторът би трябвало да цитира и нейни думи как критикувала издирвания от съда в Хага Путин за инвазията му в Украйна.

Anyone who cares about Ukraine MUST WATCH this. For me, personally, this made me emotional. I have been waiting for years for someone to do what Senator Bennet just did. Incredibly well done. Said with the same fire all of us would have if in his seat. pic.twitter.com/LxVQ5A92Yv