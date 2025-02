Спаси се от пожарите: 500-килограмов мечок погостува на мъж в Лос Анджелис (ВИДЕО)

Пожарите в Лос Анджелис са напълно овладени, заповедта за евакуация беше отменена и хората постепенно започнаха да се връщат по домовете си. Късмет имаха тези, чиито къщи бяха оцелели, но един мъж от Алтадена не очакваше чак такава изненада. Той откри 525-килограмов мечок в дома си, който се беше скрил от голямото бедствие. Любопитната история разказва американската медия CBS News.

Съседи познават мечокът като Бери, докато други го наричат Виктор. Без значение как се казваше, общността знаеше, че живее точно зад ъгъла в каньона Итън, откъдето започна скорошният горски пожар.

„Мисля, че беше уплашен", каза домакинът на мечока Сами Арбид.

