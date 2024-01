Стрелба в гимназия в Айова, нападателят е мъртъв (ВИДЕО)

Пред гимназията "Пери" в Айова са забелязани множество автомобили на правоохранителните органи, включително полицаи и щатски войници. Стрелецът е мъртъв, като по непотвърдена информация се е прострелял. Има данни, че е бил ученик. Трима други са ранени, включително двама ученици и администратор, съобщиха служителите.

Shooting reported at Iowa high school



The school has approximately 1,700 students. Emergency services are on the scene. Helicopters were used to transport victims with gunshot injuries.



There is no exact information about the victims and injured, but media reports that two… pic.twitter.com/0nS7UzKLUu