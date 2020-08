Световната банка спира публикуване на рейтинга Doing Business

Световната банка дава двойно по-голям кредит на Африка Световната банка обяви, че през тази година ще предостави кредит в размер на 50 млрд долара на 48 африкански държави на юг от Сахара, с... Прочети повече

СБ отбелязва, че ще има "систематичен преглед и оценка на промените на данните" на последните пет публикации на Doing Business."Забелязани са редица нарушения по отношение на промените в данните в докладите Doing Business - 2018 и Doing Business - 2020, публикувани през октомври 2017 г. и 2019 г. Промените в данните не съответстват на методологията Doing Business", се казва в доклада, предаде БГНЕС.Организацията подчерта, че „те ще предприемат действия по получените резултати“ и ще коригират в минали публикации данните за страните, „които са били най-засегнати от нарушения“. "Съветът на изпълнителните директори на Световната банка беше информиран за ситуацията, както и органите на страните, които са пострадали най-много от нарушенията при събирането на данни", казаха от Световната банка. През 2019 г. Русия печели три позиции в тази класация и заема 28-о място. В същото време, Роман Маршавин, изпълнителният директор на банката от Руската федерация, мястото на Русия в класацията на Doing Business на Световната банка е потенциално по-високо от 28-то място, тъй като банката не отчита всички реформи, които се прилагат в страната. Русия предложи да подобри методологията за изчисление и тези предложения се проучват.