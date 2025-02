Със забавни пакости: Синът на Мъск открадна шоуто от Тръмп (ВИДЕО, СНИМКИ)

Имитирайки баща си милиардер и чоплейки носа си в Овалния кабинет, 4-годишният син на Илон Мъск открадна шоуто по време на пресконференция на президента Доналд Тръмп във вторник. Мъск беше в Белия дом, за да стане свидетел как Тръмп подписва изпълнителна заповед, изискваща от федералните агенции да си сътрудничат с усилията на Министерството на правителствената ефективност за намаляване на разходите, след като беше изправен пред отпор миналата седмица.

Докато Мъск отговаряше на въпроси от пресата, синът му X Æ A-Xii го разсейваше, като правеше физиономии, качваше се на раменете на баща си и го прекъсваше. В други моменти детето седеша на килима в Овалния кабинет и гледаше любопитно журналистите.

Клип в социалните медии показва и как Х си бръква в носа и бърше пръстите су в бюрото „Resolute“, което е подарено на президента Ръдърфорд Хейс от кралица Виктория през 1880 г. и използвано от почти всеки президент оттогава.

U.S. President Donald Trump looks on as X Æ A-12, Elon Musk's son, stands beside him in the Oval Office of the White House in Washington. Photo by Kevin Lamarque pic.twitter.com/BhoI4tzDdR