Съветникът по сигурността на Байдън: Ако Русия употреби ядрено оръжие в Украйна, ще е катастрофално за нея

Според думите на Съливан, става въпрос за изразена позиция не публично, а така да се каже "очи в очи". Руснаците са наясно къде се намират САЩ по тази тема, увери Съливан.

"Съхраняваме (конфиденциалността) на тези разговори с руската страна, но те разбират пред какво ще се изправят, ако продължат по този мрачен път", каза помощникът на Байдън. Самият американски президент каза преди над едно денонощие, че ще има нови санкции за Русия заради т.нар. референдуми в окупираните от руската армия украински територии.

"Също така ясно дадохме да се разбере публично, че ...Съединените щати ще отговорят силно, ако Русия използва ядрени оръжия, и че ще продължим да подкрепяме Украйна в нейните усилия да защити своята страна и демокрацията", добави Съливан.

Междувременно в Twitter продължават да се умножават примерите как руският президент Владимир Путин изказва напълно противоположни тези за Крим. Именно Крим беше първата стъпка на Путин към подпалената сега от него война в Украйна.

Liar.

How to understand that russia, putin or russians are lying?

It's simple, their mouths are open.



They have always lied and will lie to the whole world, each other, to each of you. pic.twitter.com/9Nm5IMslnu