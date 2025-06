Хеликоптер изсипа купчина 100-доларови банкноти върху улица в Детройт (ВИДЕО)

В петък, 27 юни, стотици 100-доларови банкноти заваляха над Детройт или по-точно над една конкретна улица - Авеню Грейтиът, която бе затворена, за да могат минувачите спокойно да приберат парите. Банкнотите бяха изсипани от хеликоптер според предсмъртното желание на местен собственик на автомивка. Мъжът е бил един от уважаваните градски фигури, истинска легенда сред местната общност, според думите на сина му.

Парите предизвикват възгласи на възторг, но за щастие не се е стигнало до бой за тях сред минувачите. Те спокойно са ги събрали, а половин час по-късно улицата отново е била отворена за движение.

💸Cash rain in the U.S.: Hundreds of dollars fell from the sky onto Detroit residents



Turns out, it was the final wish of a local car wash owner who passed away not long ago.



One of the city streets was even closed off for the event — and crowds of people showed up for the… pic.twitter.com/oXZo48zERj