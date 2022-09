Данни от т.нар. референдум: В окупираната Запорожка област 93% гласували за присъединяване към Русия

Около 93% от гласувалите в първите дни от референдума за присъединяването на Запорожка област към Русия са дали гласа си за влизането в състава на руската държава, сочат социологическите данни, цитирани от изцяло контролираната от режима на руския диктатор Владимир Путин руска държавна информационна агенция ТАСС. Според тях едва 7 на сто подкрепят украинския статут на областта, се казва в съобщението.

Големият боксов шампион и кмет на Киев Виталий Кличко вече се подигра с "референдума" - в профила си в Twitter той публикува допитване с въпрос "Искате ли Русия незабавно да се махне от украинските земи?". Отговорът е пределно ясен:

Well, why don't we hold our own referendum? A world referendum 🌏🗳. "Do you want Russia to leave the territory of Ukraine 🇺🇦 immediately? — Klitschko (@Klitschko) September 23, 2022

Междувременно т.нар. допитване в Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие, при което няма никакви международни наблюдатели и не се спазват елементарни правила за сигурност и честност на вота, продължава. Назначените от Русия власти обикалят от врата на врата, придружавани от въоръжени войници, за да събират гласове за така наречения "референдум" за присъединяване към Русия, с което целят да узаконят предстоящото анексиране на украински територии от Москва. Но дори при тези условия протести срещу т.нар. допитване има - на места, където това е опасно за живота, защото руснаците са с оръжие в ръка на прага на всеки дом:

Ukrainian media spread video of a "referendum" in #Zaporizhzhia region



In the occupied territories of #Ukraine, collaborators go door-to-door with armed #Russian soldiers or local police and force local residents to vote. pic.twitter.com/dfjaYTUagJ — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2022

"We, the people of [Russia-occupied] Snihurivka [Mykolaiv region], have gathered to protest against the illegal referendum. Snihurivka has always been Ukraine. We've never wanted to join Russia and we won't" pic.twitter.com/LzX4NnO4XU — Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) September 23, 2022

На фронтовата линия войниците също гласуват. Русия твърди, че така нареченото "гласуване" ще се проведе до вторник (27 септември). Западни медии обаче също успяват да обхванат духа на т.нар. допитване и какъв фарс представлява:

CBS News Foreign Correspondent @Debora_Patta reports from Ukraine, where Russia is holding a referendum—illegal under international law— in an attempt to annex occupied parts of Ukraine. pic.twitter.com/iaVXDi8ojb — Face The Nation (@FaceTheNation) September 25, 2022

Руският външен министър Сергей Лавров заяви в Ню Йорк, че регионите на Украйна, където се провеждат референдуми за присъединяване към Руската федерация, ще бъдат под "пълна защита" на Русия, ако бъдат анексирани.

Референдумите се провеждат въз основа на решенията на местните органи на властта. Условията за провеждане на тези референдуми са публикувани и след провеждането им, както вече казах, Русия, разбира се, ще уважи изразяването на волята на тези хора, които в продължение на много дълги години страдат от злоупотребите на неонацисткия режим, заяви външният министър на Русия Сергей Лавров. Думите на Лавров за пореден път следват пропагандата на Путин за управлението в Украйна: Путин се отказва от "денацификация": руснаците не разбират какво е това

От украинска страна, в градове като Краматорск (Донецка област - градът е под украински контрол, фронтовата линия е при Бахмут т.е. все още в Краматорск няма постоянни боеве), жителите гледат с ужас на организирания от Москва вот, който Киев и Западът нарекоха "фалшив".

"Какво мога да кажа за референдума? Очевидно е незаконен, това е наша земя, украинска земя, и всички неща, които правят там, не знам, мисля, че просто нямат какво да правят в нашата земя. Ние сме украинци", казва жителка на Краматорск, цитирана от Euronews.

Съюзниците на Украйна потвърдиха, че няма да признаят суверенитета на Русия в регионите. Но, както и в случая с Крим, веднъж осъществен, този ход може да се окаже труден за обръщане.

В коментар на изявлението на Лавров и на по-ранното изказване на руския президент Владимир Путин, че не блъфира за използването на ядрено оръжие, украинският външен министър Дмитро Кулеба определи думите им като „безотговорни“ и „напълно неприемливи“.

"Украйна няма да се предаде. Ние призоваваме всички ядрени сили да реагират веднага и да покажат ясно на Русия, че подобна реторика поставя света в опасност и няма да бъде толерирана", написа Кулеба в Туитър.