The Guardian: Тръмп сложи юзди на Мъск след съдебни шамари (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп е провел среща, на която е изяснил какви са правомощията на милиардера и негов донор Илон Мъск по отношение на т.нар. оптимизация на американската изпълнителна власт. Тръмп е информирал всички ръководители на министерства, агенции и отдели, че DOGE на Мъск няма право да уволнява хора и че министерствата "се управляват от вас, а не от Илон Мъск". Това съобщават медийни канали както в "Х", така и в Телеграм, появи се и в The Guardian, както и в Politico - но все още няма нищо официално коментирано нито от Тръмп, нито от Мъск, нито от Белия дом.

Какво тогава прави Мъск? Американският президент казал, че DOGE (департаментът, ръководен от Мъск) може да дава съвети и напътствия, но това не са заповеди - последната дума имат ръководителите на съответните министерства и агенции.

Мъск е присъствал на срещата и признал, че DOGE е допуснал грешки. Една от най-явните грешки беше кашата в ядрената агенция на САЩ, където съдът се намеси скоропостижно: Ядрена каша заради Тръмп и Мъск: Последствията от безумието им тепърва ще се проявяват

Друг пример - USAID, където съдът вече на два пъти се намеси: Съдът в САЩ към Тръмп: До петък USIAD да поднови пак работа

Освен това - DOGE беше изпратил мейл до федерални служители със заповед да дадат подробности за работата си, на който много агенции казаха на служителите си да не отговарят. Последваха оценки дори от сенатори-републиканци, че само ръководителите на агенции и министерства имат право да решават каква да е кадровата им политика.

Припомняме, че Тръмп отдели доста време на работата на DOGE в речта си пред Конгреса тази седмица - с хвалби колко много злоупотреби разкрили. Само че редица от твърденията му бяха разобличени като неверни: Лъжи срещу факти: Подвеждащите твърдения на Тръмп в речта му пред Конгреса (ВИДЕО)

