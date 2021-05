Том Круз протестира срещу организацията на журито за "Златен глобус"

: през 1990 г. за ролята на ветеран Рон Ковик във филма Роден на 4 юли 1989 г.(Born on the Fourth of July , 1989), през 1997 г. за ролята на спортния агент Джери Магуайър в едноименния филм (Jerry Maguire, 1996), а през 2000 г. печели награда за най-добър актьор в поддържаща роля в „Магнолия“ (Magnolia, 1999).По-рано NBC, която традиционно е домакин на Златен глобус, заяви, че. В същото време телевизионният канал изрази готовността си да връчи награди през 2023 г., ако бъдат направени в журито съответните промени. През февруари „Лос Анджелис Таймс“ съобщи за, състоящо се от 87 члена. Организаторите обещаха да поправят този пропуск и да „направят необходимите промени“ както в самата организация, така и „в индустрията като цяло“.Наградата Златен глобус, която се присъжда ежегодно от Асоциацията на чуждестранните журналисти, акредитирани в Холивуд, е на второ място след Оскарите по престиж в САЩ. Тя е учредена от чуждестранни журналисти през октомври 1943 г., а първата церемония по награждаването се провежда през януари 1944 г. До 1958 г. церемонията се ръководи от членове на Асоциацията на чуждестранните журналисти, акредитирани в Холивуд, по-късно те започват да канят известни изпълнители и професионални телевизионни водещи за роля. Победителите в наградата се определят от членовете на Асоциацията.