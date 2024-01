Торнадо прекъсна тока във Флорида (ВИДЕО)

Природното явление бе забелязано в събота вечерта, като за щастие няма съобщения за пострадали и щети. Наблюдавали са се отделни прекъсвания на електрозахранването.

Няколко души във Форт Лодърдейл заснеха видео на бурята и ги публикуваха в социалните медии. ОЩЕ: Бури и торнадо погребаха американски щат: Щети и жертви (ВИДЕО)

More incredible footage from the terrifying #tornado yesterday in the city of #FortLauderdale, #Florida. 2024’s inaugural twister sure strolled through the front door with a voltaic bang. pic.twitter.com/83hvYroet6