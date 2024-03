Тръмп качи видео, на което Байдън е с вързани ръце и крака (ВИДЕО)

Говорителят на кампанията на Тръмп Стивън Чън заяви, че рисунката на Байдън с вързани ръце и крака е била забелязана в задната част на пикап, който пътувал по магистрала, предаде БТА. Екипът на Тръмп заснел пикапа. От кадрите се предполага, че видеото е било направено в Лонг Айлънд в Ню Йорк, когато Тръмп е присъствал на бдението на местен полицаи, загинал по време на изпълнение на задълженията си. На видеото се вижда също така, че от пикапа, в който е изрисуван Байдън, се развяват знамена в подкрепа на полицията. На пикапа има също така и надпис "Тръмп 2024".

Shocking, even for the depraved monster that he is. Trump has posted a video on Truth Social that depicts an image of President Biden tied up and bound in the back of a pickup truck. pic.twitter.com/l7wPWbTv3j