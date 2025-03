Тръмп каза защо иска Гренландия (ВИДЕО)

Съединените щати имат нужда от Гренландия поради съображения, свързани с "международната сигурност" и "световния мир". Това заяви днес президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и Франс прес. "Имаме нужда от Гренландия. Нещо много важно, в името на международната сигурност, Гренландия трябва да бъде наша", каза президентът на САЩ. Той подчерта, че залогът е не просто "мирът за Съединените щати, но и "световният мир".

"Ако погледнете водните пътища, имате китайски и руски кораби навсякъде" каза Тръмп. „Не можем да разчитаме на Дания или някой друг да се погрижи за тази ситуация", добави американският президент.

Изявлението на Доналд Тръмп в Белия дом идва броени часове след като вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна на посещение на арктическия остров, който е датска територия. Там Ванс ще се присъедини към съпругата си, която вече е в Гренландия. По-рано днес в някои медии изтече информация, че съпругата му и американски представители са ходили от врата на врата да молят хората да се срещнат с вицепрезидента, но масово са получили любезни откази за това.

Малко по-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс кацна в Гренландия и посети американската военна база в Питуфик в северната част на арктическия остров. „Ако, не дай Боже, ракета бъде изстреляна към САЩ, тези хора тук първи ще я видят и ще алармират“, заяви той, повтаряйки на практика тезата на Тръмп за какво им е нужен островът. "Знаем, че Китай и Русия имат огромен интерес към Арктика и арктическите водни пътища, както и в минералите тук. Ако Америка не е тук, други ще го направят", заяви Ванс.

