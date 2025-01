Тръмп към ОПЕК и Саудитска Арабия: Намалете цената на петрола и войната в Украйна ще свърши (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че ще поиска от Саудитска Арабия и Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) да намалят цената на петрола и ще прикани Рияд да увеличи планирания инвестиционен пакет за САЩ от първоначалните 600 милиарда долара до 1 трилион долара, предаде Ройтерс. "Ако цената на петрола се понижи, това ще сложи незабавен край на войната Русия – Украйна. В момента цената е достатъчно висока и тази война ще продължи - трябва да я свалим", каза той във видео послание до Световния икономически форум в Давос.

❗️ BREAKING: Ukraine is "ready to make a deal" to resolve the conflict, US President Donald Trump has claimed



The US President expressed a desire to meet with Putin soon to end the conflict.



Trump suggests that lowering oil prices would "immediately" solve the Russia-Ukraine… pic.twitter.com/owUy4cyk3V