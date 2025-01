Тръмп полага клетва като президент на САЩ

Новоизбраният президент Доналд Тръмп ще положи клетва, за да даде официален старт на втория си мандат в Белия дом. Инаугурацията бележи официалното предаване на президентската власт, като изпълнителната власт преминава от ръцете на администрацията на Байдън към администрацията на Тръмп. Двадесетата поправка гласи, че четиригодишният мандат на президента приключва по обяд на 20 януари, а новоизбраният президент полага клетва малко след това. Церемониите по встъпване в длъжност на новоизбрания президент и на новоизбрания вицепрезидент се планират от Съвместния комитет на Конгреса по инаугурационните церемонии.

Още: Тръмп започва масови акции срещу мигрантите след встъпването му в длъжност

Как ще протече церемонията?

Още: Тръмп връща TikTok в САЩ на 20 януари

Тази година той се ръководи от сенатор Ейми Клобучар, демократ от Минесота. Церемонията по встъпване в длъжност трябва да започнеще започне след 18:30 ч. българско време. Церемонията по встъпването в длъжност ще започне с музикална прелюдия, изпълнена от комбинирания хор на Университета на Небраска-Линколн и оркестъра на морската пехота на САЩ „The President's Own“. Клобучар ще отправи призив за ред, а Тимъти кардинал Долан, архиепископ на Ню Йорк, и преподобният Франклин Греъм ще произнесат слово. Кристофър Макио, оперен певец, наричан Тенорът на Америка, ще изпее „О, Америка!“. След това съдията от Върховния съд Брет Кавано ще положи вицепрезидентската клетва пред Джей Ди Ванс. Тръмп номинира Кавано за член на Върховния съд през 2018 г. след оттеглянето на съдия Антъни Кенеди. Кънтри певицата Кари Ъндърууд, към която се присъединяват хорът на въоръжените сили и хорът на Военноморската академия на САЩ, ще изпълни „America the Beautiful“. След изпълнението им председателят на Върховния съд Джон Робъртс ще положи президентската клетва на Тръмп. Хорът на Военноморската академия на САЩ ще се завърне, за да изпее „The Battle Hymn of the Republic“, след което Тръмп ще произнесе речта си при встъпване в длъжност. Церемонията ще завърши с благословия от равина д-р Ари Берман, президент на университета „Йешива“; имама Хушам Ал-Хусайни от Ислямския образователен център „Карбалаа“; пастора Лоренцо Сюъл от 180 църква в Детройт; преподобния отец Франк Ман от Римокатолическата епархия в Бруклин и националния химн, изпълнен от Макио.

Инаугурацията на Тръмп ще се извърши на закрито заради студа

По време на кампанията си Тръмп многократно подчерта, че борбата с нелегалната имиграция е един от основните му приоритети. Той обеща да извърши най-голямата масова депортация в историята на САЩ.

Доналд Тръмп заяви, че встъпването му в длъжност като президент на САЩ на 20 януари ще бъде преместено на закрито поради очакваното студено време, предаде АФП. "Страната е обхваната от арктическа вълна. Затова наредих речта за встъпване в длъжност, в допълнение към молитвите и другите речи, да бъде произнесена в ротондата на Капитолия на Съединените щати", написа Тръмп в своята социлна мрежа Truth Social. Драматичната промяна в плана означава, че Тръмп няма да застане на стъпалата на Капитолия с изглед към Вашингтонски монумент, където по традиция се събира голяма тълпа за посрещането на новите президенти.

Още: Трескава подготовка и протести: Тръмп пристигна във Вашингтон за инаугурацията

Последният път, когато президент положи клетва на закрито, беше Роналд Рейгън през 1985 г., който също премести церемонията в богато украсената Ротонда на Капитолия поради опасно студеното време, пише БТА. Прогнозите са, че на 20 януари във Вашингтон ще бъде доста под нулата, а вятърът ще увеличи студа. В публикацията си Тръмп заяви, че "различни високопоставени лица и гости" ще присъстват на събитията в Капитолия, включително молитви, обръщение на Тръмп при встъпването му в длъжност и изпълнение на химна.

Въпреки това републиканецът, който изгради политическа марка около организирането на големи митинги, заяви, че поддръжниците могат да гледат събитието на живо в спортната арена Capital One във Вашингтон - и че той ще отиде там след това.

78-годишният Тръмп каза, че церемониите в Ротондата "ще бъдат много красиво преживяване за всички и особено за голямата телевизионна аудитория!" "В понеделник ще отворим Capital One Arena, за да наблюдаваме на живо това историческо събитие и да бъдем домакини на президентския парад. След полагането на клетвата ще се присъединя към тълпата в Capital One", добави още той.

Още: Тръмп подписва рекорден брой президентски укази веднага след клетвата