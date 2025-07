Ясно е кога излиза документалният филм за Еминем (ВИДЕО)

Документалният филм за рапъра Еминем, озаглавен "Stans", ще бъде пуснат ексклузивно в кината в САЩ и по света в периода между 7 и 10 август 2025. В официалното прессъобщение лентата е описана като "изследване на сложната връзка между един от най-затворените артисти в света и неговото грандиозно публично присъствие".

Повече за "Stans"

В тийзъра, който беше разпространен преди броени часове, изпълнителят се изправя лице в лице с най-големите си почитатели. Той чува някои от най-често задаваните му въпроси от феновете. Песента му от 2000 г. "Stan", която е за обсебен и нестабилен фен, е в основата на заглавието на филма. Парчето остава емблематично. Толкова емблематично, че терминът "stan" беше официално добавен в Оксфордския английски речник през 2017 г. Песента и нейният сюжет служат като пътеводна светлина за този филм, който проследява реални "stans", чиито дълбоки лични връзки с Еминем отразяват някои от многото теми, открити в текстовете му.

Още: Еминем стана дядо за първи път (СНИМКИ)

Лентата е повече от просто изследване на фенството, тя разглежда сложната връзка между един от най-затворените артисти в света и огромната му публична персона. Чрез стилизирани пресъздавания, редки архивни кадри и интимни оригинални интервюта, "Stans" предлага сурово, силно и разкриващо пътешествие през кариерата на Еминем – и страстната публика, която е израснала с него.

Филмът се задълбочава в емоционалната и трансформираща връзка между Еминем и някои от суперфеновете, чийто живот е оформен от музиката му.

Повече за кариерата на Еминем

В хода на кариерата си Еминем, чието истинско име е Маршъл Брус Матърс III, е продал над 164 милиона албума и има над 110 милиарда стрийминга в световен мащаб. Той е най-продаваният изпълнител на Nielsen SoundScan през 2000-те с 32,2 милиона продадени албума само в САЩ през това десетилетие. Освен това, Еминем е обявен и за изпълнител на десетилетието на Billboard за същия период, от 2000 до 2009 г. Еминем е спечелил 15 награди "Грами" и награда "Оскар". Албумът му от 2010 г., "Recovery", е първият албум в САЩ, сертифициран дигитално като платинен. През март 2021 г. албумът му с най-големите хитове, "Curtain Call: The Hits", става първият хип-хоп албум, прекарал цяло десетилетие в класацията за албуми Billboard Top 200. Последният му албум, "The Death of Slim Shady", беше издаден на 12 юли 2024 г. и беше единадесетият му пореден студиен албум, дебютирал на първо място в Billboard Top 200, продавайки над 281 000 бройки. Еминем вече е единственият рапър, издал платинен албум в четири различни десетилетия.