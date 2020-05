Тръмп с нов ангажимент да изтегли американските военни от Афганистан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще върне американските войски от Афганистан в разумен срок, без да посочва дата. Той направи това изявление пред репортери в Белия дом, предаде БГНЕС.

"Всички знаят, че намаляваме присъствието на до осем хиляди военнослужещи. Ние контактуваме и с талибаните и с президента на Афганистан. Работим там не като войници, а като полиция. Мисля, че това вече е достатъчно", каза Тръмп."Нямам [конкретни срокове], [ще напуснем], когато е необходимо", добави Тръмп. В същото време американският президент отбеляза, че войниците могат да се върнат по всяко време. Очаква се висши американски военни да обсъдят варианти за изтеглянето на американските войски от Афганистан с Тръмп през следващите няколко дни. Пълното изтегляне на войските може да настъпи още преди президентските избори през ноември, съобщиха пред вестник The New York Times тази седмица служители, запознати с въпроса. Според тези длъжностни лица, Тръмп е изразил желание да изтегли войските на САЩ от Афганистан по-рано от срока, отбелязан в мирното споразумение с талибаните от 29 февруари 2020 г., в което се посочва, че американските войски ще бъдат напълно изтеглени в рамките на 12 до 14 месеца, ако групата изпълни условията, предвидени в споразумението. Една от уговорките е, че талибаните трябва публично да се откажат от връзките си както с "Ислямска държава", така и с "Ал Кайда", преди американските войски да започнат да напускат страната.Въпреки това висши военни служители смятат, че изтеглянето на всички войски от Афганистан твърде бързо може да се отрази негативно на мирното споразумение с талибаните.Според The New York Times, Тръмп е настоял за предсрочно оттегляне заради опасенията относно разпространението на COVID-19 в Афганистан. Пентагонът смята, че поне 50% от афганистанските сили за сигурност са заразени с COVD-19; това спря обучението и съвместните операции между американските и афганистанските сили, въпреки че въздушните удари срещу "Ислямска държава" все още са в ход. Когато Джонатан Хофман, помощник на министъра на отбраната по обществените въпроси, беше попитан дали американските войски ще напуснат Афганистан по-рано от предвиденото в споразумението с талибаните днес, той отговори, че всичко ще "зависи от условията".Още: " САЩ си тръгват от Афганистан, без да са постигнали нещо трайно срещу талибаните