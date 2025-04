Нови жертви на руски атаки срещу украински градове (ВИДЕО)

Момиче загина след руски обстрел срещу украинския град Днипро. Според местни медии, Москва е използвала дронове в атаката. До момента има информация за седем ранени, съобщи в публикация в приложението "Телеграм" началникът на Днепропетровската областна военна администрация Сергий Лисак. "Руснаците убиха малко момиче в Днипро. Досега имаме информация за седем ранени", написа той. "Няколко пожара избухнаха в резултат от нападения с дронове. Щети са нанесени на жилищни сгради", написа Лисак в предна публикация за случващото се в града.

Според някои данни, в града са прогърмели най-малко 10 експлозии в рамките на минути. Жилищни блокове са в пламъци след атаката.

В село Инженерне, в Херсонска област, отново от руски дрон пък е бил ранен 52-годишен мъж, информира началникът на местната областна военна администрация Роман Мрочко. По-рано Русия нанесе удари с планиращи бомби и артилерия по град Херсон в Южна Украйна, убивайки един човек и ранявайки девет. Така Москва продължава с ежедневните си атаки по градове в цяла Украйна.

Тази сутрин град Херсон беше поразен с планиращи бомби, а когато спасителните екипи са пристигнали на мястото, руските сили са започнали артилерийски обстрел, заяви областният управител Олександър Прокудин. „Това е преднамерена тактика на Русия, за да попречи на спасяването на ранените и да застраши живота на лекарите, спасителите и полицията“, каза той. Нападението нанесе щети на спортно съоръжение, супермаркет, жилищни сгради и лични автомобили, добави Прокудин.

Ударът в Херсон последва други смъртоносни атаки през последните дни. На Цветница две руски балистични ракети поразиха североизточния украински град Суми близо до руската граница, убивайки 35 души и ранявайки още над 100 при най-смъртоносната атака срещу украински цивилни тази година. Руските военни заявиха, че ударът е бил насочен срещу събиране на висши военни, но не представиха доказателства.

Russia is terrorizing Dnipro tonight. Over 10 explosions in 20 minutes. Civilian areas hit, central streets covered in shattered glass. A parking lot is burning. Two children were injured. A strike landed just meters from city hall. pic.twitter.com/kdzLrTuHH9