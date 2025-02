Тръмп за Зеленски: Не мисля, че е особено важен, за да присъства на срещи

Американският президент Доналд Тръмп е заявил, че не смята за необходимо украинският президент Володимир Зеленски да присъства на преговорите, целящи прекратяване на войната на Русия в Украйна. "Не смятам, че е особено важно той да участва в срещите", каза Тръмп в интервю за Fox News. "Той се занимава с това три години, много затруднява сключването на сделки", посочи президентът на САЩ. На 19 февруари Тръмп шокира Украйна и нейните европейски съюзници, като нарече президента Володимир Зеленски „диктатор“ и обвини Украйна за началото на войната. Още: Тръмп с шегичка: Канада ще може да запази химна си, ако стане 51-ият щат (ВИДЕО)

"Не е необходимо той да присъства на мирните преговори за Украйна, присъствието му не е толкова важно. Бих предпочел той изобщо да не ходи там. Зеленски няма карти в ръкава, за да преговаря с Русия", смята Тръмп.

Another collapse of opinion. Trump claims Zelensky doesn't need to attend peace negotiations since his presence isn't crucial. Meanwhile, he insists that Putin could have seized all of Ukraine if he truly wanted to. According to Trump, the war in Ukraine isn't Russia's fault at… pic.twitter.com/9sZu3FwYla