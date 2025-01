Тръмпизмът бързо преля - от сайта на Белия дом до Овалния кабинет (ВИДЕО)

Едно денонощие като президент втори мандат и Доналд Тръмп продължава да преобръща с главата надолу каквото докопа.

Официалният сайт на Белия дом вече няма испанска версия. Испаноговорящите са със сигурност втората най-голяма група от населението на САЩ. Нещо повече - ако потребител опита да влезе в испанската версия на сайта, той е препращан с бутон "Go to home page". Но беларуската опозиционна медия публикува вариант на страницата, в който пише просто "Go home".

Освен това, Тръмп реши да върне на бюрото на президента на САЩ в Овалния кабинет бутон, с който директно държавният глава си поръчва диетична кола. Джо Байдън беше премахнал бутона, който Тръмп сложи в първия си мандат - за да не се лишава от любимата си напитка, припомня The Wall Street Journal.

И още - Тръмп обяви пред репортери, че щял да забрави да види писмото на Джо Байдън до него за изпроводяк. Тръмп каза, че сигурно щял да намери писмото след години, ако журналистите не бяха го питали - но отказа да го отвори и прочете пред тях:

Donald Trump has returned to the Oval Office a button for ordering diet Coca-Cola



The desk of US President Donald Trump in the Oval Office of the White House was equipped with a special button that can be used to order a glass of diet Coca-Cola, The Wall Street Journal writes.… pic.twitter.com/0CfG8Ek0rk