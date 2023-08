Ураганът „Хилари“ e на път да удари Мексико и Калифорния

Националният център по ураганите (NHC) очаква мощната буря да се приближи до популярния мексикански курортен град Кабо Сан Лукас в петък през нощта, въпреки че би трябвало да отслабне, преди да достигне западното крайбрежие на САЩ този уикенд, но въпреки това ще донесе опасни дъждове.

"Застрашаващи живота и потенциално катастрофални наводнения са вероятни в голяма част от Баха Калифорния и Южна Калифорния този уикенд и в началото на следващата седмица", заяви базираната в Маями агенция в последната си препоръка.

