Ураганът "Милтън" връхлетя Флорида: Милиони са без ток, има разрушени домове (ВИДЕА)

Ураганът "Милтън" връхлетя Флорида. Над милион домакинства и търговски обекти останаха на тъмно, по данни на специализирания сайт за следене на прекъсванията в електроснабдяването, цитирани от агенциите. Най-много потребители на електроенергия са останали без ток в окръг Сарасота и съседния Манатий.

Около 125 домове бяха разрушени още преди ураганът да достигне сушата. Кевин Гътри, ръкокводител на местната Служба за справяне с извънредни ситуации каза, че в по-голямата част от случаите става дума за преместваеми домове и жилищни комплекси за възрастни хора, и добави, че властите правят всичко възможно да помогнат на най-уязвимите.

По-рано циклонът достигна крайбрежието на Флорида с ветрове със скорост 120 км/ч в района на Сиеста Кий, съобщи Националният център по ураганите. Освен силен вятър стихията е съпроводена с опасно високи вълни и заплаха от наводнения за обширни части от щата.

"Милтън" връхлита Флорида в момент, когато щатът все още се възстановява от последствията от урагана "Хелийн", който предизвика големи щети в населните места в крайбрежните части на Флорида и отне живота на десетки хора.

Президентът Джо Байдън призова гражданите да изпълняват препоръките на властите. "Ситуацията буквално е на живот и смърт", каза той на брифинг в Белия дом.

Певицата Тейлър Суифт дари милиони долари за подпомагане на пострадалите от ураганите, преминали през територията на САЩ в последно време.

❗️🌀🇺🇲 - A security camera captured the moment an apparent tornado passed through a home in Fort Myers, Florida.



Category 4 Hurricane Milton is approaching the west coast of Florida and is expected to hit the Tampa Bay region on Wednesday night.



More than 300 miles of… pic.twitter.com/TwnTv6OtPH