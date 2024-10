Българи с разказ за очаквания опустошителен ураган „Милтън“

Прогнозите са много стряскащи. Ние се евакуирахме в понеделник. Във вторник вече имаше километрични задръствания, а горива по бензиностанциите нямаше. Това разказа сънародничката ни Красимира Кузманова, която живее във Флорида.

По думите ѝ хората са много добре подготвени, но не всички се съобразявали с указанията.

ОЩЕ: Пак край Флорида: Ураганът Милтън се засилва до максималната пета категория (ВИДЕО)

Семейството на Веселин Христов пък е решило да не се евакуира. "Останахме, но следим новините. Очаква се ураганът да премине южно от нас", посочи българинът.

"Заредили сме колите с гориво предварително. Питейна вода в магазините трудно се намира, ние сме се подготвили. Ако положението се влоши, може и да се евакуираме”, обясни Веселин Христов.

Ураганът "Милтън" отново се усили до 5-а категория и се очаква да достигне сушата по западното и централното крайбрежие на Флорида още днес. Местните власти предупреждават, че този ураган ще бъде много по-страшен от предишния - ураган "Хелън", който премина наскоро през Флорида.

In the US, Florida is preparing for the "hurricane of the century"



Hurricane Milton, which is approaching the state of Florida, could become one of the most destructive in the region in the last century. It has already caused mass evacuations and airport closures in the region.… pic.twitter.com/k7wA9Rs3s9