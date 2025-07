Увеличава се броят на жертвите и изчезналите от наводненията в Тексас (ВИДЕА)

Опустошителните внезапни наводнения в хълмовете на Тексас вече са отнели живота на 109 души, а 161 са изчезнали само в опустошения район на окръг Кер, съобщи републиканският губернатор на Тексас Грег Абът, предаде ДПА и БТА. На пресконференция Абът заяви пред репортери, че спасителните работници ще продължат да работят, "докато не бъде открит всеки изчезнал човек".

Работата продължава, докато не бъде открит всеки изчезнал човек

Броят на изчезналите е много по-висок от първоначално обявения, но според Абът това е така, защото през последните дни хората са се обаждали, за да съобщават за изчезнали хора. Освен това екипите за търсене нямат точна представа за това кой е бил в популярния ваканционен район от петък сутринта, когато наводненията се стовариха внезапно по време на дългия празничен уикенд, изненадвайки мнозина.

Много семейства не бяха отседнали в регистрирани хотели, а къмпингуваха самостоятелно по бреговете на реката. Властите призоваха обществеността да съобщи за евентуално изчезнали лица.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, заедно със съпругата си и първа дама Мелания, ще посети засегнатия от наводненията район в Тексас в петък, заяви Абът, твърдолинеен републиканец и съюзник на Тръмп.

