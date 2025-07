Трагедията след наводненията в Тексас: Жертвите са над 100 (ВИДЕА)

Броят на загиналите при опустошителните наводнения в щата Тексас на 4 юли достигна 104 души, а спасителните екипи продължават да навлизат в пълноводни реки и да използват тежко оборудване, за да разчистват дървета в рамките на мащабните операции за издирване на изчезнали хора. Властите заявиха, че чакат отговор на въпросите за метеорологичните предупреждения и защо някои летни ваканционни лагери не са били евакуирани преди наводненията.

ОЩЕ: Расте броят на жертвите при опустошителните наводнения в Тексас (ВИДЕО)

NEW: Rescue swimmer Scott Ruskan, who saved 165 people during the Texas floods, says he recently became a rescue swimmer and this was his first rescue mission.



“I got on scene, boots on the ground at Camp Mystic and discovered I was the only first responder there.”



“I had about… pic.twitter.com/Y6eoNHkz7G