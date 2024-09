В Киев ли щеше да е Путин при мандат на Тръмп? Лют спор за Украйна в президентския дебат (ВИДЕО)

Кандидатите за президент на САЩ Камала Харис и Доналд Тръмп влязоха в остър спор за войната в Украйна по време на първия си дебат по телевизия ABC преди изборите през ноември: "Дебатът Харис-Тръмп": Основни моменти и взаимни обвинения (ВИДЕА).

"Байдън не знаеше как да разговаря с Путин. И сега е твърде късно, светът е на ръба на Трета световна война", заяви Тръмп, обвинявайки за пореден път настоящия държавен глава на Щатите за войната в Украйна - опорка, споделена и от Кремъл.

Камала Харис отвърна: "Мисля, че ако Тръмп беше президент, той просто щеше да отхвърли тази война и подкрепата за Украйна. Срещнах се със Зеленски няколко дни преди пълномащабната война, дадох му разузнавателна информация за това как могат да се защитят. И така ние обединихме 50 държави в помощ на Украйна. Ако Тръмп беше президент, Путин вече щеше да седи в Киев. И това се отнася не само за Украйна. Така че всички наши съюзници се радват, че той не е президент. Путин, неговият приятел, щеше да го изяде за обяд".

