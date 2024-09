Тръмп с конкретика как ще пробва да спре войната в Украйна, обиди се на Путин

Кандидатът на републиканците за президент на САЩ - Доналд Тръмп - най-сетне заговори с някаква конкретика как смята да сложи край на войната в Украйна за един ден.

„Путин не можеше да воюва, когато петролът струваше 40 долара за барел. Целта е да се намалят цените на енергията наполовина или повече в рамките на една година след встъпването ми в длъжност", заяви бившият американски президент, който през ноември се надява да надвие Камала Харис за мястото в Белия дом.

🤔End the war in Ukraine in 24 hours: Trump shares his plan



"Putin could not fight when oil was $40 a barrel. The goal is to cut energy prices in half or more within a year of taking office."



"Literally the same night that it becomes known that I have won, I will call two…