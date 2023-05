Вие не сте безсилни: ЦРУ пусна ВИДЕО за вербуване на руснаци

Видеото, озаглавено „Защо се свързах с ЦРУ: Моето решение“, е публикувано в редица платформи, включително в Telegram (много популярен източник на нефилтрирани новини сред руските потребители), Twitter, Instagram, Facebook и YouTube. От ЦРУ дават и подробни инструкции как руснаците могат анонимно и безопасно да осъществят контакт и отбелязват, че се интересуват основно от руски граждани, работещи в сферата на разузнаването, дипломацията, науката и технологиите или които имат контакти с хора от тези области.

"ЦРУ иска да знае истината за Русия и ние търсим надеждни хора, които знаят и могат да ни кажат тази истина. Вие не сте безсилни. Вашата информация може да е по-ценна, отколкото си мислите. Свържете се с нас безопасно", се казва в изявление на ЦРУ.

В 2-минутния клип персонажът от името на много руснаци казва следното: „Това ли е животът, за който съм мечтал? Защо животът на някои хора се цени повече от този на други? Да бъдеш герой, значи да издържиш. Но да издържиш не означава да търпиш напразно. Най-добрият начин да попречиш на затворник да избяга от затвора си, е да направиш така, че той никога да не разбере, че се намира в затвор. Ние лесно се поддаваме на лъжите, но знаем каква е нашата действителност – реалността, в която живеем, и реалността, за която говорим шепнешком. Аз не вярвам в революцията (...) Аз искам да живея истински живот. Това е моята Русия. Аз ще издържа, моето семейство ще издържи. Ние ще живеем достойно благодарение на моите действия.“ След тези разсъждения персонажът във видеото се свързва по телефона с ЦРУ.

Обширен материал за кампанията публикува CNN, като цитира източник, пожелал анонимност, че целта на видеото е „да предадем на руснаците на собствения им език, че знаем през какво преминават“. Източникът отбелязва, че клипът „в никакъв случай“ няма за цел да подпалва или да подхранва безредици сред по-широката част от населението, където руският президент Владимир Путин все още се радва на високо ниво на подкрепа, а по-скоро е насочено към хора, които са „на ръба“ и търсят начин да се обърнат към ЦРУ. Във видеото се акцентира на патриотизма на руснаците, недоволни от подтисничеството в страната си, като те се поощряват да бъдат по-активни в търсене на решения. Във видеото освен това нито веднъж не се споменава Путин нито дори войната в Украйна, отчасти защото би било „излишно“, посочва източникът, но и защото видеото се основава на „вечни“ теми, които отдавна са убедили недоволните руснаци да потърсят контакт с разузнавателното управление на САЩ.

Бившият шеф на контраразузнаването на ЦРУ, Джеймс Олсън, се изказа положително за кампанията като отбеляза, че това „вероятно е най-добрият период, който сме имали, за вербуване на руснаци“.

„Военните [на Путин] продължават да търпят тежки загуби в жива сила и техника. Когато той предприе частична мобилизация в края на миналата година, много повече руснаци, подлежащи на военна служба, избягаха от страната, отколкото Кремъл успя да събере и изпрати на фронта като пушечно месо“, каза и директорът на ЦРУ Уилям Бърнс в реч миналия месец. „Недоволството от войната ще продължи да разяжда руското ръководство под постоянната държавна пропаганда и извършваните репресии.“

„Сега има много недоволни руснаци“, добавя Бърнс „Те се срамуват и са отвратени от това, което [Путин] прави на техните братя и сестри славяни в Украйна. Той унищожава Русия, убива руски момчета. И в Русия има добри хора, включително офицери от разузнаването, които искат да отвърнат на удара.“

Междувременно докато ЦРУ набира руснаци в чужбина, ФБР стартира подобен проект, насочен към руснаци в САЩ и конкретно към членове на руското посолство във Вашингтон или имащи контакт с него.

Подобни акции имаше и преди инвазията, припомня CNN. А още миналата година, на 24 май 2022 г., имаше ответна реакция от руската дипломатическа мисия в САЩ в профила им в Twitter, когато те написаха „опитите да се всее объркване и да се организира дезертьорство сред персонала на [посолството] са нелепи“.

💬#Antonov: It seems that @washingtonpost material was published by order of the 🇺🇸 intelligence services to advertise their recruiting "innovations". Attempts to sow confusion and organize desertion among the staff of @RusEmbUSA are ridiculous. https://t.co/0KJsm3bAWu pic.twitter.com/KgeKTn67UO