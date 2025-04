Вирусът, който уби жената на Джийн Хекман, се разпространява и жертвите се увеличават

Медицинският доклад за смъртта на актьора Джийн Хекман и съпругата му Бетси Аракава на 26 февруари беше достатъчно притеснителен, но още един по-актуален доклад на здравния инспектор на окръг Моно в Калифорния повдига множество въпроси. Причината е в опасния вирус, който е отговорен за смъртта на съпругата на легендарния актьор. Хантавирусът се появи отново, след като уби Аракава в Ню Мексико, а сега го направи и в малко градче в Източна Калифорния, наречено Мамът Лейкс, където вече има три смъртни случая, дължащи се на този невидим враг.

Mono County Public Health has confirmed a third death due to Hantavirus in the Town of Mammoth Lakes. Hantavirus is a serious and often fatal illness that people can get through contact with infected deer mouse droppings, urine, or saliva. Deer mice are widespread in the Eastern… pic.twitter.com/891cm1PBP5