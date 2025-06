Тигърът Тръмп пред зле въоръжени гладиатори: Г-7 е вече само една красива картинка без съдържание (СНИМКИ)

Юбилейната среща на върха на Г-7, проведена в Скалистите планини на Канада, трябваше да стане символ на силата на западния алианс, но вместо това се превърна в спектакъл, показал, че сплотеното "семейство от демокрации" вече не съществува. Символично е, че срещата на върха завърши без да бъде излъчено заключително комюнике: участниците в нея решиха да не си правят труда да търсят консенсус. Защото такъв просто няма, пише в свой обзор германският ежедневник Der Spiegel.

На срещата бяха лидерите на така наречените седем водещи световни индустриални сили - британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, японският премиер Ишиба Шигеру, италианският премиер Джорджа Мелони, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и... Доналд Тръмп. Който превърна международната политика в шоу.

"Г-7 не означава нищо без лидерството на САЩ", каза домакинът, канадският премиер Марк Карни, застанал до Тръмп. Но самото присъствие на Доналд Тръмп подкопава идеята за колективно лидерство. Защото при него няма общ курс, нито общи ценности – има само Тръмп и неговите лични интереси.

Тръмп открито обмисля дали да върне Владимир Путин в клуба, превръщайки Г-7 отново в Г-8. Предлага дори да покани и китайския лидер Си Дзинпин.

The world is moving on from Trump. Nobody takes this fucking clown seriously. All the G7 leaders were happy to see him leave early. The main thing uniting world leaders these days? Laughing at Trump behind his back. pic.twitter.com/cFE64Ka2Av