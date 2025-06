"Бъди президент, не инфлуенсър": Бразилският колега на Тръмп го захапа (ВИДЕО)

Публикациите на американския президент Доналд Тръмп в социалната му мрежа Truth Social изникват една след друга с висока честота всеки ден, макар някои от тях да са незначителни на фона на глобалната геополитическа ситуация. Републиканецът използва профила си все пак и за да пише по ключови теми като войната в Украйна и иранската ядрена програма. Мнозина се питат защо Тръмп не използва други методи, за да обявява решенията или намеренията си, и защо прекарва толкова много време онлайн. Сред тях очевидно е и бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва.

Държавният глава на южноамериканската страна разкритикува поведението на Доналд Тръмп в интернет, без да назовава името му. Той заяви пред свои поддръжници: "Бъдете президент, а не инфлуенсър".

Лула призова лидера на "голяма държава като САЩ" да прекарва по-малко време онлайн и да действа повече като държавен глава - да се фокусира върху диалога, свободната търговия и мира, вместо да "крещи" в социалните мрежи.

