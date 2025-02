За бъдещия командир на американската армия: Военният министър на Тръмп отряза Reuters (ВИДЕО)

"Ще направя избор да не отговоря на некомпетентния Ви въпрос" - това заяви американският министър на отбраната Пийт Хегсет след питане на репортер на Reuters. Въпросът беше защо Хегсет избира пенсионирания генерал с три звезди Дан Кейн за нов началник на обединените щабове на американската армия (сухопътни сили, военноморски сили и военновъздушни сили). "Той е пенсиониран, никога не е бил генерал с четири звезди и никога не е заемал една от основните роли, които обикновено се изискват за поста", посочва специализираното военно списание Air and Space Forces. Припомняме, че Хегсет успя да стане министър само благодарение на гласа на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Сената - Още: Номинираният за военен министър на Тръмп дал 50 000 долара на жена, обвинила го в изнасилване

