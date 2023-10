Заемайте се за работа веднага: Байдън подписа временния бюджет (СНИМКА)

В публикация в социалната мрежа X Байдън публикува снимка как подписва закона и призова Конгреса „да се заеме с работа веднага“, за да приеме бюджет.

"Току-що подписах закона, за да оставя правителството работещо за 47 дни. Има достатъчно време за приемане на законопроекти за правителствено финансиране за следващата фискална година и аз силно призовавам Конгреса да се захване за работа веднага", написа той.

I just signed a law to keep the government open for 47 days. There’s plenty of time to pass Government funding bills for the next fiscal year, and I strongly urge Congress to get to work right away.



The American people expect their government to work.



Let’s make sure it does. pic.twitter.com/ffjwUIPWIt