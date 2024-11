Заради гръм в двигателя: Самолет кацна аварийно в Сидни (ВИДЕО)

Самолет на австралийската авиокомпания "Куонтас" кацна аварийно на летището в мегаполиса Сидни, след като пътниците чуха гръм от един от двигателите му, предаде Ройтер.

ОЩЕ: Заради бомбена заплаха: Самолет на Air India кацна принудително в Канада

"Самолетът направи кръг обратно и кацна безопасно в на летището в Сидни", каза говорител на летището.

До пистата, на която е кацнала машината, е пламнала трева, но не е ясно дали пламъците са били предизвикани от евентуално възпламеняване на двигателя на самолета.

Qantas makes an emergency landing at Sydney Airport after engine fails during takeoff pic.twitter.com/mTzVrAKLkp