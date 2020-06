Защо СЗО поднови клиничните опити с хидроксихлорохина?

На 3 юни обаче СЗО обяви, че възобновява изпитанията с хидроксихлорохин за лечение на коронавирус. Разследване на The Guardian дава отговор на този въпрос. След него СЗО се върна към тестовете с медикамента. Оказва се, че Световната здравна организация е взела решението си за прекратяване на клиничните изследвания с хидроксихлорина на база на публикуваното в сп. " The Lancet " проучване за вредите от препарата, което всъщност се основава на анализ на данни, подадени от фирма със съмнителна репутация. Данните обхващат проучване от 15 000 пациенти в 1 200 болници в цял свят. Изследването е на малката американска компания " Surgisphere ", която събрала данните. Повечето от служителите на компанията били без научно образование, а този, който ръководел проучването е всъщност автор на научнофантастична литература. Сред работещите във фирмата имало дори еротичен модел и хостеса, представяща се за маркетинг специалист. Общият брой на служителите на "Surgisphere" в LinkedIn бил първоначално 6 души, а преди седмица намалял на 3. За съавтор на изследването е посочен Сапан Дезай, главен изпълнителен директор на "Surgisphere". Срещу него обаче се водят три дела за злоупотреби, свързани с базата данни на "Surgisphere". В същото време, до миналия понеделник бутонът "свържи се с нас" на сайта на компанията водел до сайт, изработен на WordPress за криптовалута.Съмненията в разследващият екип на The Guardian започват след сериозно разминаване в изследването на компанията в броя на заразените и смъртните случаи в Австралия. Дезай се оправдал пред репортерите, че е станала неволно грешка в системата като са включени и починалите в една малка болница в Китай.В същото време болници, които са посочени като част от изследването на континента - отричат да са подавали данни за "Surgisphere". Остава въпросът проверила ли е СЗО данните на съмнителната компания или просто й се е предоверила? Ако не е проверила данните, това поставя под съмнение авторитетът на организацията, която и без това е под сериозно изпитание от натискът на САЩ и развитието на пандемията.Хидроксихлорохинът или хлорохинът се използва в цял свят в борбата с коронавируса, включително и в България, под строг лекарски контрол само при много тежки случаи и при непрекъснато болнично наблюдение.