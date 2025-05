Застреляха служители на израелското посолство във Вашингтон (ВИДЕО)

Двама служители на израелското посолство във Вашингтон са били застреляни снощи. Това съобщи министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноум в публикация на "X". Стрелбата е извършена пред Столичния еврейски музей. Постоянният представител на Израел в ООН Дани Данoн нарече стрелбата „покварен акт на антисемитски тероризъм“. „Убедени сме, че американските власти ще предприемат решителни действия срещу отговорните за този престъпен акт“, заяви той.

„Израел ще продължи да действа решително, за да защити своите граждани и представители навсякъде по света“, добави Данoн.

🚨BREAKING: SHOOTING ISRAEL EMBASSY PLEASE PRAY



Gunman shouting “Free Palestine” shoots and kills two Israeli embassy staff members outside the Capital & Jewish Museum in Washington, D.C.



