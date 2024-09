Зеленски благодари на САЩ за 8-те милиарда: "Ще ги използваме за победата"

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на САЩ за отпускането на близо 8 милиарда долара военна помощ за Украйна, разпределена в две рамки. По-голямата от тях е за 5,6 млрд. долара и по нея ще текат по-бързи доставки, тъй като ще се вземат директно от запасите на Пентагона чрез президентските правомощия за чуждестранна подкрепа.

Още: Ново оръжие за милиарди от САЩ за Украйна, Полша отвърна на ядрената заплаха на Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Благодарен съм на президента на САЩ Джо Байдън, Конгреса на САЩ и двете партии - републиканците и демократите, както и на целия американски народ за днешното обявяване на голяма американска помощ за отбрана на Украйна на обща стойност 7,9 млрд. долара и за санкциите срещу Русия", написа Зеленски в социалните мрежи.

Още: Републиканците искат разследване на визитата на Зеленски в САЩ

"От името на украинския народ и на нашите смели воини на фронтовата линия благодаря на нашия най-близък съюзник, Съединените щати, че намериха начин да разпределят оставащата помощ за сигурността на Украйна и да гарантират, че президентските правомощия не са изтекли до края на финансовата година на САЩ", добави той.

Такъв сценарий съществуваше, ако до 30 септември Конгресът не се бе задействал да удължи президентските правомощия - затова администрацията на Байдън влезе в усилени дискусии със законодателите, за да може процесът да бъде завършен.

Още: Зеленски: По-близо сме до мира и края на войната, отколкото мислим (ВИДЕО)

"Ще използваме тази помощ по най-ефикасния и прозрачен начин, за да постигнем основната ни обща цел: победа за Украйна, справедлив и траен мир и трансатлантическа сигурност", заяви Зеленски.

Още: Белият дом не е впечатлен от плана на Зеленски за победа

Снимка: president.gov.ua

"Благодарен съм на Съединените щати за предоставянето на елементите, които са от най-голямо значение за защитата на нашия народ. Допълнителна батарея за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot), други способности за противовъздушна отбрана и прехващачи, безпилотни летателни апарати, ракети с далечен обсег и боеприпаси „въздух-земя“, както и средства за укрепване на отбранителната индустриална база на Украйна", допълни той: Речно-сторено: САЩ даде ракети за F-16 на Украйна. Тръмп нападна Зеленски, че не искал мир.

Още: Много съм зает: Председателят на Камарата на представителите на САЩ отказа да се срещне със Зеленски

"Оценявам и решението за разширяване на програмите за обучение на повече наши пилоти за управление на F-16, както и наложените строги мерки за санкции, които допълнително ограничават възможностите на Русия да финансира агресията си срещу Украйна.

Украйна и Съединените щати остават близки съюзници, посветени на защитата на свободата, човешкия живот и общата сигурност в Европа и извън нея. Винаги сме оценявали силната двупартийна подкрепа в Съединените щати и сред американците за справедливата кауза на Украйна за победа над руската агресия", завърши украинският лидер.

Зеленски е в САЩ, където трябва да представи "плана за победа" на Украйна срещу Русия на Джо Байдън и на кандидатите за президент Камала Харис и Доналд Тръмп, макар че Тръмп няма да се срещне с украинския президент, твърди щабът на републиканеца. Зеленски посети завода в Пенсилвания, който работи за нуждите на украинската отбрана, а също така изнесе реч пред ООН в Ню Йорк, където се провежда сесия на Общото събрание.

Още: Украйна иска оръжия с голям обсег. Какво може да даде САЩ?

I am grateful to @POTUS Joe Biden, U.S. Congress and its both parties, Republicans and Democrats, as well as the entire American people for today’s announcement of major U.S. defense assistance for Ukraine totalling $7.9 billion and sanctions against Russia.



On behalf of the…