Forbes: Жертвайки 3 танка "Ейбрамс", Украйна удържа отвъд Авдеевка (ВИДЕО)

В периода 1-2 март, 2024 година Андрю локализира общо 97 унищожени или повредени и изоставени танка и бронетранспортьора в т.нар. Покровско направление – това е направлението на запад от Авдеевка и е руското му име. Основно, анализаторът гледа какво се случва по линията Тоненко – Орловка – Бердичи, която се намира на около десетина километра на запад-северозапад от Авдеевка. Тази линия е по-удобна за защита, защото при въпросните села има водоеми и те предлагат естествен по-труден терен. Това е първата голяма защитна украинска линия на запад от Авдеевка, припомнете си повече за нея и какво има зад нея: Големият руски пробив на фронта в Украйна: Пропаганда и реалности (ВИДЕО)

84 от тези загуби са на руската армия. Пълният списък с всички руски загуби за периода 09.10.23 – 01.03.24 – всяка една описана със снимка и точни координати на мястото, където е станала - можете да видите ТУК, а в публикация в Twitter са отбелязани и украинските загуби на военна техника за същия период. Общо – Русия доказано е загубила 244 танка и 416 бронирани машини на пехотата, а Украйна – 28 танка и 32 бронирани машини на пехотата.

Сред загубените от украинската армия танкове са и 3 от общо 31 американски "Ейбрамс". Те падат в жертва при Бердичи – а според материал на военния анализатор на Forbes Дейвид Акс, танковете са предотвратили бърз руски пробив, който потенциално можеше да се превърне в катастрофа за украинската армия. Акс вече писа, че без подкрепата на артилерия, танковете ще страдат – те не са неуязвимо помитащо оръжие, а блокирането на американската военна помощ от републиканците силно ограничи точно най-големите артилерийски снаряди за украинската армия. Руските данни за поразяването на трите танка са еднотипни - удар от по-близко разстояние с РПГ за "обездвижване" и атака с дронове: Нови снаряди и контраатаки: Украйна гледа напред срещу Русия (ВИДЕО)

Загубите при отстъплението от Авдеевка и препозиционирането на нова линия за 47-ма механизирана бригада на украинската армия (тя беше тази, която основно водеше неуспешната украинска контраофанзива от лятото на 2023 година, а след това заедно със 110-та бригада бранеше Авдеевка) са сериозни – около 10% от тежката им бронирана военна техника, не само "Ейбрамс", но и американски БТР-и "Брадли" и други превозни машини. Колко тежко е било положението в края на февруари и самото начало на март се вижда на видеокадри и сега – долното ВИДЕО (пълно описание в няколко публикации в Twitter ТУК кога и къде точно се развиват събитията, заснети в него) най-вероятно показва оттеглящи се пеша украински войници, от Ласточкино към Орловка, които са безмилостно обстрелвани от руската артилерия: Украйна загуби първи танк "Ейбрамс", тръби Соловьов (ВИДЕО и СНИМКИ)

This is the route, Ukrainian were taking. Beyond many questions for the commanders of that company, one main issue is the time, this was recorded.

If it happened over the past week, Ukrainians liberated all of #Orlivka and are / were advancing East of it. pic.twitter.com/qde8Iqj0Lv