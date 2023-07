И Ердоган посрами Радев на тема "Зеленски, протокол и мир" (ВИДЕО)

Най-голямата равнопоставеност като държавно-политически постове в случая на гостуването на украинския държавен глава Володимир Зеленски е със съответния негов колега-президент по принцип (гледа се нивото на поста в изпълнителната власт между двете държави). Какво се случи в България, когато Зеленски трябваше да отиде на среща с българския президент Румен Радев е доста отчетливо – вижте ВИДЕОТО под този абзац. Още по-показателно е, че на сайта на президентството ни трудно може да бъдат открити достатъчно официални кадри – знак колко беше спазен дипломатическият протокол, след като в профилите в социалните мрежи на самия Зеленски има повече визуален материал за изследване. А именно – самото посрещане и (задължителните) почести, както и кой посреща Зеленски преди изобщо да се стигне до масата за официални разговори.

След като Actualno.com вече показа крещящата разлика в посрещането на Зеленски от Радев и в това, направено от чешкия президент Петр Павел, днес ще се спрем на дипломатическия протокол, който беше изпълнен в Турция, когато украинският президент се срещна с турския си колега Реджеп Ердоган. Примерите оттам са показателни, защото Турция и Русия се сближиха доста по времето на Ердоган, а той води политика, с която иска и поставя Турция като важен геополитически фактор специално що се отнася до войната в Украйна.

Примери – ВИДЕО как точно е посрещнат Зеленски, къде е посрещнат специално от Ердоган (Радев не благоволи да слезе пред "Дондуков 2", да не говорим да има почетен караул), как двамата сядат за официална снимка – само двамата, със знамената зад тях (такава официална снимка на Зеленски и Радев има ли?). По темата със знамената нека си спомним 2016 година и как тогава Ердоган посрещна Бойко Борисов като премиер – дипломатическото "изказване" със знамената е с крещяща разлика, ако сте забравили (или не знаете), ВИЖТЕ ТУК: Унижение от страна на Ердоган към България - да или не?

Що се отнася до посланията, прословутото вече определение на Радев за войната в Украйна като за „конфликт“ обиколи световния информационен поток. Радев за пореден път обясни: "Продължавам да твърдя, че този конфликт няма военно решение и все повече и повече оръжие трудно води до това решение", при което Зеленски отвърна паметно: "Недай си боже някоя трагедия да стане и Вие да сте на моето място. И ако не Ви помагат с оръжие хора, които имат общи ценности, какво ще правите тогава: "Путин, вземайте български територии" - не, Вие като президент няма да допуснете компромис със сувереността си".

По темата думите на Ердоган при срещата му със Зеленски са далеч по-категорични от тези на Радев: "Искам да подчертая във Ваше присъствие – никой няма да загуби от справедлив мир". Какво значи справедлив мир – недвусмислено е, което е разбрано от редовното българско правителство начело с акад. Николай Денков, но не и от президента Румен Радев: България обяви подкрепа за формулата за мир на Зеленски (ВИДЕО). Интересът на България е Украйна да изтласка Русия и да не бъде позволено на Путин да наруши международния ред, изкован на принципи-поуки от Втората световна война. Защото завоевател с ядрено оръжие означава край на демокрацията, край на свободата да избираш какъв да е животът ти.

А по въпроса с влизането на Украйна в НАТО - Ердоган каза в прав текст, че Украйна си го е заслужила. Какво казва Радев няма нужда да повтарям:

