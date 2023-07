Защо Зеленски постави Радев в партер: Вижте какъв е протоколът (ВИДЕО)

Има хора, които считат поведението на Зеленски за прекалено предизвикателно, но е достатъчно да се погледне как Радев посрещна украинския си колега, за да бъде кристално ясно - дипломатическият език на българския президент буквално крещеше: "Махай се". Съпоставката е особено очевидна, след като вчера привечер Зеленски излетя от България и отиде в Чехия, където беше посрещнат по съвсем различен начин от тамошния президент Петр Павел. Става въпрос за протокол - със знамена и официална музика. Нищо такова не се случи на срещата на Радев със Зеленски в София - протоколът беше сякаш идва някой от улицата, а не държавен глава на суверенна държава и нация, която се бори с всички сили срещу агресор, искащ да я заличи.

The press conference of Volodymyr Zelenskyy and Petr Pavel was held today in Prague



🇺🇦 "As for the counteroffensive. We are on the offensive. We have the initiative now. The offensive is not fast, this is a fact. But, nevertheless, we are moving forward, not moving backward,…