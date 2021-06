Ирини Зикидис: В Европа в момента битката за така наречения "джендър въпрос" е гневна и яростна

"ЗАДЪЛЖИТЕЛНА за четене статия в The Economist. Изцяло в светлината на вчерашния ми статус, посрещнат с писъци от либералната общност.

Заглавието е "Continental Europe Enters Gender War" ("Континентална Еврoпа влиза във войната за джендърната идентичност"), а първото изречение гласи "Дебатите за трансджендър правата, които са най-гневни и яростни в англоговорящия свят, сега превземат и Европа."

Да, в Евопа в момента битката за така наречения "джендър въпрос" е гневна и яростна. От статията ще разберете, че леви европейски партии предлагат човек да може да променя пола си "просто като го заяви'. Зелените предлагат децата над 14 години да могат да правят операции за смяна на пола без съгласието на родителите. Има предложение за глоба от 2500 евро, ако се обърнеш към трансчовек с биологичния му пол, вместо с този, който той е избрал. Има още доста интересни факти, като например:"The study has had an impact. In a 2015 paper, Finnish psychiatrist Riittakerttu Kaltiala-Heino found that more than 75% of adolescents applying for sex reassignment surgery need assistance with psychiatric problems other than gender identity. (Another paper published this year found that 88% needed such assistance.)"

И ако вчерашният ми статус беше по-генерален, и визираше дълбокото ми отвращение от неолибералната доктрина по принцип, днес давам КОНКРЕТЕН пример за либерални каузи и политики. И знам, че тази "гневна и яростна" битка ВЕЧЕ беше привнесена в България от либералите и то съвсем наскоро", пише Ирини Зикидис във Фейсбук.

"Само преди броени месеци, розовата гвардия се вдигна на бой заради мой статус за биологичния пол. Г-н Ивайло Дичев дори ми посвети статия в DW. И за да не преразказвам, че сложа линк към неговата статия, както и ще копирам моя отговор.

Да, битката за Европа ще бъде тежка. И аз нямам илюзии каква е позицията на нашата "дясна" либерална партия, изповядваща леви каузи, защото вече я видях.

18 октомври 2020

Здравейте, г-н Ивайло Дичев,

Разбрах, че сте ми посветил статия, публикувана в DW Български, Mediapool.bg, Клуб Z и други либерални издания. Прочетох я внимателно, след което веднага отидох да препрочета статуса си, силно изненадана защо ми се приписват откровено лъжовни внушения.

Нека ви споделя нещо лично – аз съм от стара, потомствена лекарска фамилия, заобиколена съм от роднини хирурзи, гинеколози, кардиолози и педиатри, и повярвайте ми, твърдението ви, че съм възмутена от "такива срамни части от човешкото тяло като вагината и нейната ужасна функция да менструира” е впечатляващо нелепо. И понеже цялата ви статия е базирана само на внушения, и е издържана в духа на „Ах, тези зли консерватори, те искат да върнат човечеството в 19 век”, нека все пак стъпим върху фактите.

Моята теза, изказвана в множество статуси на стената ми във Фейсбук, и категорично защитавана офлайн, е следната:

В България има огромна нужда от адекватно и интелигентно сексуално обучение и образование, които да таргетират реалните проблеми на тийнейджърите по тази тема;

Обществото ни е длъжно да гарантира равноправен и достоен живот на гей хората и хората с различна полова самоидентичност;

Всичко това може и трябва да стане, стъпвайки САМО върху научни медицински факти, които ще бъдат от реална полза на децата. Пропагандата НЕ Е медицински факти. Пропагандата си е пропаганда – прокарване на определени внушения, подпъхнати сред малко полезна информация, преследващи определена ПОЛИТИЧЕСКА адженда. Моля, не подценявайте нашата интелигентност – книжката с летящите клитори е доста далеч от полезно четиво, стъпило върху науката. Да базираш цялата си теза на ЛЪЖОВНА статистика, че жените в България са насилвани и малтретирани, е крайна глупост и обслужва виктимхуд дискурса на либералната адженда. Ако искате да говорим по същество, аз съм готова:

Направих си труда да събера няколко медицински подплатени факта. Те доказват едно. Обективната реалност не се променя според личното самоусещане, колкото и да е голям напънът на прогресистките либерални среди да ни убедят, че субективната полова самоидентичност (gender) може да замени обективния биологичен пол (sex).

Науката е категорична, че говорим за два биологични пола (sex) – мъжки (46XY) и женски (46ХХ), както и за съществуващи редки изключения. Статистиката на Фаусто-Стърлинг (2000 г.) сочи, че около 1% от живородените деца показват някаква форма на полова двойственост, а при 0,1%-0,2% се налага специално медицинско внимание и евентуална хирургическа намеса с цел прикриване на вторичния пол. Според източници като Леонард Сакс (2002 г.), процентите са едва 0,018 от всички живородени.

Автентичните полови белези са определящи за пола, и оперативната липса на един или два (след пълна хистеректомия или кастрация по медицински причини) наистина не причислява един индивид рязко към друг пол.

Дори след намесата на съвременната хирургия, когато човек придобие изкуствените полови белези на противоположния пол, практически е невъзможно спонтанното самозараждане на автентични полови белези. Тоест, биологичният пол на човека не се променя автоматично, и той не започва да отделя яйцеклетки и менструира, или да генерира сперматозоиди, според случая.

Това са медицинските факти и те съвсем спокойно могат да бъдат обяснени на децата, категорично подчертавайки, че половите белези, броят хромозоми и сексуалните предпочитания на всеки индивид са САМО и ЕДИНСТВЕНО характеристики, като цвета на косата, височината и кръвното налягане. Следователно, всякакво насилие или репресия срещу личността, базирани на неговите полови белези или сексуално предпочитание, е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. Да преследваш човек за това, че е гей или хромозомите му са различни от традиционните, е същото като да преследваш човек, за това, че е синеок, или е висок под метър и осемдесет..

As simple as that.

А сега моля да прочетете внимателно следните ми думи:

Мътната и кална прогресистка либерална идеология, се опитва да легитимира „свободния избор" на пол, не като изключение сред малък брой хора (между 0,018% и 0,2%), а като „изконно право" на всеки, който просто го пожелае, без да се посвени да таргетира неукрепналата детска психика.

РАЗБИРА СЕ, че ако едно дете се чувства неадекватно в биологичния си пол, то трябва да сподели и да получи психологическа подкрепа, а след определена възраст да може да предприеме действия. В случая говорим за ЧОВЕШКО ПРАВО.

РАЗБИРА СЕ, че развяването на идеята за смяната на пола, предствена като гащи на промоция, а не като рядко изключение сред малък процент хора, е пропаганда, обслужваща така добре известната ни либерална доктрина и трансджендъризма. Все пак не всички сме идиоти и някои от нас са чели Cauldwell, Harry Benjamin и John Oliven. В този случай говорим за ПРОПАГАНДА и НАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, чрез агресивни, неподплатени научно доктрини, които след години ще имат фатални последствия за тяхната психика и живот.

Наскоро една дама, вероятно медик, беше разпердушинила тезата, че субективната полова самоидентичност (gender) може и трябва да замени обективния биологичнен пол (sex), завършвайки с думите „You don’t get to be offended by science, sorry.” Аз ги повтарям.

You don’t get to be offended by science, sorry."