МиГ-31 де факто единствено работи в руската военна авиация - анализ на Forbes (ВИДЕО)

Обременени от тромави процедури, при отчаян недостиг на прецизно насочвани оръжия и притиснати от твърдата украинска противовъздушна отбрана, руските въздушнокосмически сили (ВКС) в най-добрия случай само прелитат над Украйна, въпреки численото превъзходство 10 към 1 в изтребители и щурмови самолети в сравнение с украинските ВВС.

Но това не означава, че руснаците правят всичко погрешно. Три полка от най-добрите прехващачи в арсенала на ВКС - двудвигателни двуместни МиГ-31БМ - печелят там, където губи останалата руска авиация.

In today's TV Zvezda video, a pilot ‘Alexander’ in front of MiG-31BM says some time ago he shot down a Ukrainian Su-24 with long range AAM.

In the video, a MiG-31BM from 712th regiment in Kansk takes off from Belbek, Crimea, airbase with 3 R-37M and 2 R-77-1 AAMs. pic.twitter.com/N0CUF8LWgD