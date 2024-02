"Обезлюдяване": Украйна е изправена пред демографска катастрофа

Това е около една четвърт от населението на Украйна преди началото на войната, пресмята полското издание Rzeczpospolita. Две трети от бежанците са отишли в чужди страни, а една трета са хора, избягали от фронтови територии или региони, окупирани от руски войски.

"Трябва честно да признаем, че в Украйна настъпва обезлюдяване. Вече няма да сме 40 милиона. Да не говорим за 52 милиона, както беше на 1 януари 1992 г. Трябва да забравим за това", съобщи на конференция в Киев ръководителят на Института за демография към Академията на науките на Украйна Ела Ливанова. Тя допълни, че към хората, избягали от страната от бойните действия, трябва да се добавят още няколко милиона трудови емигранти, заминали в чужбина още преди началото на войната. Още: Бежанците от Украйна ще имат повече време за пререгистрация

От 6,3 милиона военни бежанци, 5,9 милиона са отишли в Европа, главно в Полша и Германия. Изглежда обезлюдяването е засегнало най-силно богатия земеделски юг на страната, който се превърна в епицентър на боевете.

Според ООН 47% от бежанците, заминали в чужбина, са жени (70% с висше образование), а 33% са деца. Само 20% от бежанците са мъже, което обаче започва да се превръща в най-належащия проблем в отношенията на Украйна с европейските страни.

"Има около 800 000 души в Европа, които нарушиха законите на Украйна и избягаха от страната като страхливци. И ние трябва да помогнем на Украйна за решаването на проблема с тези мъже", каза наскоро естонският депутат Як Мадисън в Европейския парламент за украинците на мобилизационна възраст, напуснали страната: Войната на думи в Европа заради Путин ескалира (ВИДЕО)

"Zelenskyi was very clear: we need more men. Almost 800.000 in Europe broke the law and escaped from Ukraine. We need to help Ukraine with those men, military aid and win this war," Deputy chairman of the Conservative People's Party of Estonia and European Parliament member Jaak… pic.twitter.com/iCphHaJPLb