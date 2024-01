Войната на думи в Европа заради Путин ескалира (ВИДЕО)

Натискът върху германския канцлер Олаф Шолц да даде далекобойни ракети "Таурус" (Taurus) на Украйна се засилва все повече и съвсем скоро Шолц може да няма дори законов избор. Причината – лидерът на християндемократите Фридрих Мерц обяви, че парламентарната група на партията му иска да бъде гласувана резолюция в Бундестага по въпроса. Идеята на резолюцията – доставката на ракетите да бъде гласувана от Бундестага и да не остава решение на правителството на Шолц.

Как точно тези ракети могат да са от огромна полза за Украйна, припомнете си: Слабото място на Путин и Русия: Натовски генерал обясни как да бъде ударено (ВИДЕО и СНИМКИ)

Междувременно и в Европейския парламент войната в Украйна си остава една от най-горещите теми. Извън очакваните действия на Европейския парламент относно Унгария и ЕК, които тръгнаха именно заради Украйна (помощния пакет от 50 млрд. евро), Европейският парламент стана трибуна и на други изказвания, при това крайни – по време на поредните дискусии как трябва да се помогне на Украйна: Заради Орбан: ЕП иска съд за ЕК, може да има вот на недоверие към Фон дер Лайен

Зам.-председателят на Консервативната партия в Естония и евродепутат от "Идентичност и демокрация" Як Мадисън призова директно на Украйна да се помогне да върне обратно 800 000 избягали от страната украинци, които "са избягали в нарушение на законите на Украйна". Мадисън използва и думата "страхливци" по техен адрес, като добави: Трябва да помогнем на Украйна да ги върне и да ѝ помогнем военно, за да не умрат тези хора там:

Словашкият евродепутат и националист Мирослав Радаковски обаче беше изразител на толкова изгодната за Кремъл политическа линия – спрете да доставяте оръжие на Украйна, за да спрете убийствата. Той вкара по-нов елемент в тази пропагандна реторика – със западните оръжия се избивали славяни. "Ако не престанете, славяните можем да се обединим – брат с брата, и да изравним Западна Европа. Убеден съм, че никой не иска такова нещо", бяха най-скандалните думи на Радаковски, гарнирани с призив ЕС да почва мирни преговори за край на войната в Украйна без участието на САЩ и с констарация, че ЕС е "васал на САЩ":

Путин държи на своето: Война

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) се обръща сериозно внимание на поредната изява на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин – този път на среща с губернаторите на руските райони и кметове. Путин пак се върна на реториката, че ако сегашното положение на фронта се запази, Украйна ще пострада сериозно и че не можело "украинският нацизъм да победи". Интересен аспект в думите на руския диктатор е как НАТО отворило вратите за Украйна и Грузия, а това било против принципите на декларацията за независимост на Украйна от 1991 година, но не обели и дума, че в Меморандума от Будапеща от 1994 година Русия се анагажира директно и пряко да уважава и гарантира украинския суверенитет и граници – с Донбас и Крим в Украйна. За ISW Путин нахлу в Украйна с цел отслабване и бъдещ разпад на НАТО – многогодишна цел, която той преследва.

Отделно, Путин насочи поглед към Прибалтика, към "тормоза над рускоезичните" и това се чете на Запад като открита подготовка за бъдещ военен сблъсък с НАТО: Путин: Ситуацията в Прибалтика засяга пряко сигурността на страната ни (ВИДЕО)

На този фон руският външен министър Сергей Лавров специално благодари на дошлата в Москва севернокорейска дипломатическа делегация за подкрепата на Ким Чен Ун за Русия във войната ѝ срещу Украйна.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Според сутрешната сводка на украинския генщаб интензивността на боевете се запазва висока – 98 бойни сблъсъка за последното денонощие по целия фронт. Новината – няма регистрирана нито една руска сухопътна атака към Купянск, в Източна Украйна, което отговаря на информацията и анализите от украинска страна, че руснаците изглежда правят ново прегрупиране там, след като така и не успяха да пробият Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск). За сметка на това в Лиманското направление т.е. Луганска област, на около 15 километра запад-югозапад от Кремена, бойните действия са все по-интензивни – 11 отбити руски пехотни атаки при Терно, Ямполовка и Торско и още 17 отбити руски пехотни атаки в Серебрянското горско пространство, на 10-тина километра югозападно от Кремена, в близост до Диброва – селище, което е на около 5 километра югозапад-запад от Кремена. Северно от Диброва има руски напредък:

SE of Dibrova /Діброва, Luhansk Oblast

При Авдеевка има 35 отбити руски пехотни атаки, като 20 са от север, отново при Степово (3 километра северозападно от Авдеевка) и Новобахмутовка. Направлението "Маринка" е втората най-гореща точка – 17 отбити руски пехотни атаки при самата Маринка, Новомихайловка и Григоровка, югозападно от град Донецк. В сутрешния си обзор руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов съобщава за руски напредък в източните покрайнини на Новомихайловка, но не и за решителен пробив – навсякъде другаде по фронта, по неговите данни, няма промени. В обзора на популярния руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, също се обръща внимание на Новомихайловка, обаче с твърдение, че руснаците "значително" напреднали от югозапад. Още преди над 24 часа имаше украински данни за руски напредък в покрайнините на селото от юг и изток.

Специално за Бахмут положението е по-скоро в затишие и въпреки появяващите се отвреме-навреме твърдения на „Рибар“ как руските сили аха-аха превземат всички важни позиции около Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут), реалната ситуация си остава без промяна – най-важните позиции на височините около Клещеевка са украински:

