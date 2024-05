Позор в пагони: Топ генерал на САЩ защити Нетаняху с примери колко цивилни избили Щатите (ВИДЕО)

Бившият началник на обединените щабове на американската армия Марк Мили отиде толкова далеч, че предаде колегите си в безсмислието да оправдае смъртта и нараняванията на хиляди палестински цивилни по време на шестмесечната война на Израел в Ивицата Газа.

Думите му са зашеметяваща илюстрация докъде са готови да стигнат привържениците на Израел в САЩ, за да оправдаят една от най-големите хуманитарни катастрофи на нашия век. Безмилостните и безразборни бомбардировки на гъсто населената Ивица Газа убиха близо 35 000 палестинци (данните са на контролираното от "Хамас" местно здравно министерство), като по-голямата част от жертвите бяха невинни цивилни. Безброй тела все още лежат под развалините на целия анклав.

В опит да оправдае как не може да се позволи на "Хамас" и организации като нея да процъфтяват, защото искат да заличат Израел буквално, Мили заяви: "Нека избягваме фанатизма около действията на Израел. Много ме боли да гледам колко невинни хора умират в Газа, но не трябва да забравяме, че ние, Съединените щати, убихме много невинни хора в Мосул и Ракка. САЩ убиха 12 000 френски цивилни при артилерийската подготовка и прочистване и ето ни на 80-ата годишнина от десанта в Нормандия. Унищожихме 69 японски града, без да броим Хирошима и Нагасаки. Убихме безброй хора, които нямаха нищо общо с техните правителства. Смъртта на жени и деца е нещо ужасно, но за да има поне някакъв морален смисъл, трябва да има някаква политическа цел и тя трябва да се постигне бързо и на най-ниска цена, така че не бива да се колебаете".

