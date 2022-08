Руски военен експерт предупреждава: Русия може да затъне здраво на фронта в Украйна

В разговора Пухов коментира в по-широк аспект както се случва на фронта в Украйна.

Руският експерт е категоричен, че руската армия залага основно на танкови бригади, докато украинската армия е съставена предимно от пехота и артилерийски части. Не ни достига пехотата – фронтовата линия е голяма, казва Пухов. По негово мнение, руснаците трябва да пробият украинската защита с недостатъчна на брой пехота и използвайки уязвими за противотанково оръжие танкове и БТР-и. Освен това, руските въздушно-десантни части са лоша пехота. Техните бронетранспортьори лесно падат в жертва, а те имат много малко други модерни оръжия. Затова, в момента в Донбас руската армия опитва да реши проблема с използване на повече артилерия, но нещата вървят много бавно.

Soldiers of the 93rd Mechanized Brigade of the Armed Forces of #Ukraine showed new footage of how they effectively "demilitarize" #Russian tankers with the help of a FGM-148 Javelin.

"Не трябва да забравяте, че украинската армия се подготвяше активно 8 години. Почти цялата им пехота има боен опит в Донбас, там активно използваха артилерията си. През това време ние ползвахме артилерията си много ограничено в бойна обстановка, предимно в Сирия. Затова и артилеристите им са по-опитни. Освен това, те се научиха как да използват старите си съветски оръжия и да ги правят по-добри с помощта на дронове. Затова и имат по-добър прицел, затова и при артилерийски дуел често ни побеждават. Използването на малки дронове направи революция в използването на артилерията. Ние пропуснахме тази революция и трябва да наваксваме. Очевидно се потвърди, че с две прецизно насочени ракети може да бъдат победени стотици, дори хиляди изстреляни снаряди, при които обаче няма насочване с дронове. Старите конвенционални ракети не причиняват вреда, особено ако врагът се е окопал в окопи и бункери", обобщи Пухов.

Video from Ukraine's 103rd Territorial Defense Brigade of DJI UAV-corrected M777 artillery and BM-21 Grad MLRS strikes on Russian positions.

Като пример за тезата си, руският експерт посочи случващото се в Авдеевка и Маринка (позиции на юг от Донецк, които са важни, за да не допуснат украинците възможност за руска атака към Одеса). Там украинците са се укрепили добре и месец на непрекъснат руски обстрел не помага украинските позиции да бъдат превзети. "Методите от Втората световна война не работят, ако нямаш и достатъчно пехота. Комбинация от модерна екипировка за разузнаване и голям брой високоточни оръжия може да реши проблема с позиционната битка – но на нас това ни липсва. Нямаме достатъчно войници, за да настъпим ефективно на повече от един фронт", коментира Пухов.

Руският специалист е категоричен и, че доставяната от Запада артилерия е по-добра от съветската – като точност и обхват. Дори гаубици, които не са самоходни, стрелят в обхват от 40 километра, докато руските покриват максимум 20-25 километра, а ако калибърът е 122 милиметра – само 13 километра. Засега украинците получават "хомеопатични дози" западна артилерия, което им пречи да установят превъзходство, но "запасите се натрупват", предупреди Пухов. Отделен въпрос са ракетните системи за залпов огън като HIMARS – с тях въпросът става много щекотлив, добави той.

#Ukraine: Rare footage of no less than four M142 HIMARS in action, firing 24 M31A1 GMLRS unitary rockets at Russian targets.



This footage is notable not just for the quantity but also the daytime usage of HIMARS. Note the Ukrainian soldier with possible MANPADS to the left. pic.twitter.com/bHQKQM2fiG — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 3, 2022

Exit light. Enter HIMARS. Exit russians.

Every russian occupier in Ukraine lyrics of this song...🔥

And already sleeps with one eye open…



Music by @Metallica pic.twitter.com/KCDmumqPpW — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 2, 2022

Що се отнася до въздуха, Пухов се оплаква, че руската армия няма достатъчно високоточни боеприпаси, а украинската ПВО не е достатъчно притисната и дори с използване на съветски системи като С-300 и "Бук". "Нямаме предимство във въздуха", подчертава Пухов и добавя, че доставката на по-модерни западни ПВО съвсем ще задълбочи проблема.

Какво е предимството за Русия

Западът още не е готов да снабди Украйна с голям брой артилерия и боеприпаси, защото не иска да разкрива всичко за военния си арсенал, а освен това ще трябва да праща и инструктори на украинска територия, което значи ескалация. Западът още не е готов за това, освен ярки русофоби като поляците, смята Пухов. Той обаче предупреждава – украинците се учат много бързо, те са талантливи войници. "Мисля, че до края на лятото ситуацията на фронта може да стане драматична", казва той, визирайки трупащите се доставки с етикет "HIMARS" – и установки, и боеприпаси. "Ние нямаме мобилизация, бием се с армия, която отговаря на нуждите за мирно време, а при тях има четвърта вълна на мобилизация и не изпитват недостиг на хора. Да, в голямата си част редовната им армия е елиминирана, но първата вълна на резервисти има боен опит в Донбас. Заради това в един момент нашата армия няма да може да продължи напред и ще се оформи позиционна фронтова блокада – не е като да ги обстреляме с ядрено оръжие", заяви Пухов.

Същевременно руският военен експерт казва, че досега украинската армия не е показала, че може да се справи с голяма офанзивна операция и изпитва същите проблеми като руската – недостатъчно голям брой пехота за успешна мащабна атака и невъзможност да бъде възпряна противниковата артилерия така, че пехотата да си свърши работата. Но той предупреждава и да няма подценяване – защото на фронтовата линия украинците са достатъчно добре въоръжени и снабдени. "Ние тръгнахме в тази битка като на рицарски дуел, а тя е мръсен бой в задна, тъмна уличка", коментира Пухов.

Изрично руският специалист предупреждава и за друго – да не се обръща внимание на оплакванията на военно-промишления комплекс на Запад по темата с количеството на оръжията и възможността за доставки за Украйна. Такива оплаквания винаги има – все нещо липсва на някого. Но Западът има голямо предимство – там има тясно сътрудничество и военният продукт по-лесно и бързо се окомплектова, за да работи максимално ефикасно. Те имат достатъчно резерви от оръжия, много от които са по-модерни и добри от нашите, казва Пухов.