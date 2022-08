Украински данни: Руски референдум в Херсон с войници, задаващи въпроса "да" или "не"

Според Федоров, който коментира темата в канала си в Телеграм, на дневен ред е идея в продължение на 7 дни руски военни да ходят от къща на къща, за да "отчитат" гласуване. Кметът на Мелитопол е убеден, че ще има заплахи от разстрел, ако кажеш, че си против да се присъединиш към Русия. Отделно, това ще е и начин да се събира разузнавателна информация – къде може да има най-голяма съпротива срещу руснаците. А Серхий Клан също предупреждава, че подготовката за провеждане на псевдореферендуми се ускорява. Според него, Русия ще опита да проведе референдум на 11 септември.

В дневния си доклад американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната казва, че е възможно на различни места Кремъл да предприеме различен подход за провеждане на референдуми. Според това колко е силна е подкрепата за руснаците, ще се решава и формата на референдума – дали да се гласува в секции, дали да се правят анкети "човек по човек", дали друго. Серхий Хайдай, областният управител на Луганска област, вече заяви за пореден път, че част от руската пропаганда е "гласувайте за присъединяване на Русия, ние ще ви помагаме с храна и за всичките ви основни нужди". Има данни и, че руснаците обещават по 10 000 рубли на всеки, участвал в референдум и подкрепил присъединяване към Русия.

Ако бъдат проведени незаконни референдуми, всякакви преговори с Русия за мир ще бъдат погребани, предупреди украинският президент Володимир Зеленски.

В нито едно от направленията на фронта в Донецка област няма руски пробив съгласно информацията от сутрешния доклад на Генералния щаб на украинската армия. Бахмут и Авдеевка остават най-горещите точки – там се нанасят и въздушни удари, но руски атаки съответно при Билохоривка в Бахмутска област и при село Писки край Авдеевка са отблъснати, според украинските данни. Публикувани снимки в социалните мрежи обаче показват, че вече има руски части в центъра на Писки и вероятно там руският натиск скоро ще е успешен. Има и видео от Маринка, което показва, че руснаците атакуват от изток. В посока Краматорск е спрян опит на руснаците да пробият при Верхнокамянск и да атакуват успешно Северск – за пореден път. Няма и никакво движение на руски части северозападно от Изюм, в посока Харковска област.

По Харков е стреляно с ракети от страна на руснаците, които казват, че убили над 300 украински войници с удари в Харковска област и Артемовск. Украинската прокуратура пък съобщи, че само в Харовска област от началото на войната са убити над 1000 цивилни, включително 50 деца, частично или напълно разрушени от руски обстрел са над 7000 сгради, включително над 500 учебни заведения и 150 болници.

В Херсонска област се е провалил опит за руска атака източно от Николаев. Руският артилерийски обстрел срещу града продължава, като руското военно министерство твърди, че именно в Николаевска област унищожило 45 тона боеприпаси, доставени от НАТО. Серхий Клан твърди, че нарочно руснаците отклоняват цивилен трафик към моста при язовира на Нова Каховка, за да предотвратят украински удари там. Увеличават се данните, че руските сили минират и се окопват в ключови точки за отбрана на Херсон. А Кирил Стремоусов, ръководителят на проруската администрация на Херсонска област, съобщи за пореден украински обстрел на Антоновския мост, при който е унищожена строителна техника, предвидена за поправки на съоръжението. Украинското командване "Юг" е ударило три руски позиции, включително оръжеен склад в Бериславска община, където са убити 30-тина руски войници.

Изрично кметът на Мелитопол посочва, че руска позиция до града е обстреляна с HIMARS и са убити 100 руски войници.

#HIMARS hit the positions of #Russian occupiers in #Melitopol, a total of 100 invaders were killed, reports the mayor of the city Ivan Fedorov. pic.twitter.com/befTGKdBp7