Стар враг на Путин прогнозира какво ги чака Украйна и Европа (ВИДЕО)

Михаил Ходорковски беше създателят на най-мощната частна руска петролна компания ЮКОС - един от знаковите руски олигарси, издигнали се и набрали сила след разпада на СССР. Той беше един от хората, открито застанали срещу издигането на Путин за президент на Русия, официално от страна на Борис Елцин.

През 2003 година Ходорковски е арестуван, впоследствие осъден на 9 години затвор за укриване на данъци, фалшифициране на документи, неизпълнение на съдебни решения. През 2013 година Путин помилва Ходорковски и веднага бившият вече олигарх бяга в Германия. А сагата с ЮКОС стигна до съд в Европа, припомнете си докъде стигна: Холандски съд: Русия да плати на "Юкос" 50 млрд. долара

ОЩЕ: Швейцарски съд: Русия трябва да плати $2,6 млрд. на "ЮКОС" на Михаил Ходорковски

СНИМКА: Getty Images

"Господа, на практика загубихте войната в Украйна. Загубихме войната в Украйна", кагегоричен е Ходорковски.

Той посочи, че преди войната годишният БВП на Украйна е бил 160 млрд. долара, а този на Русия – 2,2 трилиона долара, германският – 4,1 трилиона долара, а този на ЕС – 17 трилиона долара. Годишно Путин харчи 120 млрд. долара за войната или около 5,4% от руския БВП. За 2 години ЕС даде 88 млрд. долара на Украйна или 0,25% от БВП на ЕС, направи сметка Ходорковски. С важно уточнение – че най-разпространените артилерийски снаряди в руската армия от 152 милиметра струват около 500 долара всеки, докато снарядите от 155 милиметра, които са по стандарт на НАТО и отиват в Украйна, струват от 5000 до 8000 долара.

Това значи, че като разходи за война съотношението е 2,5:1 за Путин и то в най-добрия случай – а ако се махне американската военна помощ, става 4:1, твърди руският олигарх.

Отделно – преди войната населението на Украйна е 40 млн. души, на Русия – 142 млн. души или 3,5:1 в полза на Руската федерация. Сега вече е 7:1, пресмята Ходорковски. Как тогава украинците да се бият, пита той. И прогнозира, че до края на 2024 година Украйна ще изгуби Харков, през 2025 година – Одеса, а в края на 2025 година съотношението на силите ще е 10-12:1 за Путинова Русия. До средата на 2026 година Украйна ще може да води само партизанска война, а Лвов ще остане украински само ако войници на НАТО от Полша го защитят, добави руският олигарх. "Говорим за най-добрия сценарий", уточни Ходорковски.

ОЩЕ: Рецепта на Foreign Affairs Путин да отстъпи: Европа, не НАТО, да прати войски в Украйна

Михаил Ходорковски разглежда и вариантът "да предадем Украйна", да се водят преговори с Путин и да се издейства на полето на дипломацията Киев и още няколко украински региона да си останат "Украйна". "Може – но да кажат на украинците: Предадохме ви, спрете безсмислената съпротива. И тогава, след 2 години на границата с Полша ще стои обединената руско-украинска армия", подчерта руският олигарх: Ако има война, САЩ ще оставят Европа напълно сама: Оръжеен гигант алармира

Според него сценарият с руско-украинската армия е напълно предвидим, защото "хората трябва нещо да ядат, а в армията плащат – това го видяхме в Донбас. Ако демокрациите не се обединят и не дадат решителен отпор, диктатурите не ги е страх. Путин няма нужда от територии – на него война му трябва заради вътрешна политика (за да съществува). А може би свободата не си струва – решавайте, това е позицията ми за германската политика": Ако Украйна не устои, Путин няма да повтори същата грешка и ще се насочи ето накъде: Зеленски с прогноза

The West is losing the war: current efforts are insufficient to prevent the fall of key Ukrainian regions to Putin in the next 2 years.



1/16 🧵The facts you need to know



(Follow for a second part on good and bad sanctions) pic.twitter.com/TjcvD43UZ7