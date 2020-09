Таен доклад на ЦРУ: Путин вероятно лично ръководи кампанията по дискредитиране на Байдън

Президентът на Русияи неговите най-приближени съветници "изглежда водят" руска операция за чуждестранно влияние с цел намеса в президентските избори през 2020 г. срещу бившия вицепрезидени в която известен украински депутат е замесен заедно с личния адвокат на президента Доналд Тръмп Рудолф Джулиани. До този извод е стигнало ЦРУ в резултат на свръхсекретен анализ на разузнавателната информация, както съобщават двама източници, запознали се с текста на доклада, цитирани от The Washington Post, предава агенция Фокус.

На 31 август ЦРУ публикува анализ на усилията на Русия за намеса в изборите, които трябва да се проведат през ноември, в своя силно класифициран доклад на ЦРУ Worldwide Intelligence Review, посочват източниците. Анализаторите от ЦРУ направиха своето заключение, със съдействието на Агенцията за национална сигурност и ФБР, въз основа на няколко десетки информациi, събранi от открити, декласифицирани и класифицирани разузнавателни източници. В заключение са представени резултатите от подробния анализ на ЦРУ за дейността на украинския депутат Андрей Деркач, който разпространява дискредитираща информация за Байдън в САЩ чрез лобисти, в Конгреса, в медиите и чрез контакти с близки до президента лица. Според източниците първият ред на документа гласи следното: „Ние вярваме, че президентъти повечето висши руски служители са наясно и, по всяка вероятност, ръководят руски операции за влияние, целящи дискредитиране на бившия вицепрезидент на САЩ, подкрепа на президента на САЩ и подклаждане разногласия в обществото преди изборите в САЩ през ноември ".Службата на директора на Националното разузнаване и Министерството на финансите идентифицират Деркач като руски агент, но не е публично съобщено, че ЦРУ, НСА и ФБР смятат, че Путин може лично да ръководи кампанията. Деркач отрича да е работил от името на Москва. В доклада на ЦРУ се описват подробно действията на Деркач и се казва, че като част от дейността си той разпространява своята информация против Байдън чрез лобисти, членове на Конгреса и американските медии. Въпреки че тази дейност включва комуникация и взаимодействие на Деркач с „известно“ лице, свързано с предизборния щаб на Тръмп, това лице не е посочено в заключението. Името на Джулиани, който от няколко месеца открито взаимодейства с Деркач, не е посочено в доклада. ЦРУ, АНС и ФБР отказаха коментар, но нито една от трите агенции не отрече подробностите на доклада. По тяхно искане не бяха публикувани подробности за разузнавателните данни, използвани за извършване на аналитичната оценка, за да се защитят източниците и методите за събиране на разузнавателни данни. Белият дом също отказа коментар.На 10 септември, след искания от депутатите от Демократическата партия, Министерството на финансите включи Деркач в санкционния списък, заявявайки, че повече от 10 години той е „активен руски агент и поддържа тесни връзки с руските специални служби“. На 10 септември министърът на финансите Стивън Мнучин заяви, че „Деркач и други руски агенти използват манипулация и измама, за да се опитат да повлияят на изборите в САЩ и другаде по света“. Министерството на финансите заяви, че Деркач "е провел прикрита кампания за влияние, за да създава и разпространява фалшиви и необосновани информации за американски служители преди президентските избори през 2020 г.", като пуска редактирани аудиозаписи и друга непотвърдена информация, която западни медии разпространяват. На 7 август Службата на директора на Националното разузнаване публикува изявление от директора на Националния център за контраразузнаване и сигурност Уилям Еванина. Изявлението идентифицира Деркач като част от руска кампания за „дискредитиране“ на, като „разпространява твърдения за корупция (включително чрез изтекли телефонни обаждания до пресата), за да компрометира кандидатурата на бившия вицепрезидент Байдън и Демократическата партия“.Миналата седмица директорът на ФБР Кристофър Рай свидетелства на заседание на комисията по нацистите глобална сигурност, като се позова на изявлението на Еванина, без да назовава Деркач по име. Рей каза, че ФБР наблюдава "много активните" действия на Русия за "посяване на разделение и раздори и вярва, че разузнавателната общност направи това заключение публично главно, за да дискредитира вицепрезидента Байдън". Тръмп отговори на Рей, като заяви, че се притеснява, че директорът на ФБР не говори за намесата на Китай. Службата на директора на националното разузнаване също съобщи, че Китай и Иран се опитват да се намесят в политическия процес на САЩ. Тръмп също улеснява разпространението на информация, компрометираща Байдън, която Деркач разпространява. На 18 август Тръмп повторно публикува материали, публикувани от потребител в „Туитър“ (който след това беше забранен). Това е фрагмент от аудиозапис, за който се твърди, че е направен през 2016 г., който Деркач направи публично достояние тази година и в който Байдън разговаря с тогавашния президент на Украйна Петро Порошенко. В аудиозаписите, публикувани от Derkach, Байдън може да бъде чут да свързва гаранции за заем на Украйна с оставката на тогавашния украински главен прокурор Виктор Шокин, който беше обвинен в корупция. Джулиани, който се срещна с Деркач в Киев през декември и в Ню Йорк миналата година, казва, че записите показват, че Байдън се опитва да защити сина си Хънтър, който по това време беше в борда на директорите на украинската газова компания „Бурисма“. В публикуваните аудиозаписи на телефонни разговори такава връзка не се проследява.Джулиани призна, че Деркач му е предоставил материали, когато Джулиани се е опитал да намери доказателства за незаконните действия на баща и син Байдън. Той също така призна твърдението, че украинското правителство се е намесило в президентските избори през 2016 г., действайки на страната на демократите, по-специално чрез предоставяне на материали, доказващи корупция, в които е замесен вторият ръководител на кампанията на Тръмп през 2016 г. Пол Манафорт. По-късно Манафорт бее осъден за данъчни и банкови измами, свързани с работата му в Украйна. Деркач публикува някои от тези материали на публичен уебсайт, който той създаде През юли в интервю за Politico Деркач заяви, че е предал пакети с материали на няколко сенатори и служители на Белия дом. Според него той е уведомил сенаторите Рон Джонсън, републиканец от Уисконсин, Чарлз Е. Грасли, републиканец от Айова и Линдзи Греъм, републиканец от Южна Каролина за тези материали. Джонсън, Грасли и Греъм отричат да са получавали информация от Деркач. Републиканецът от Калифорния Девин Нунес отказа да каже дали е получил такаева. През юли представители на ръководството на Демократическата партия пишат на Рей с искане за брифинг, тъй като се опасяват, че членовете на Конгреса ще бъдат използвани за прикриване на източници на невярна информация и даването им на официален статут като част от чуждестранно вмешателствоРепубликанският сенатор Рон Джонсън започна разследване срещу Байдън и „Бурисма“, резултатите от което може да бъдат публикувани тази седмица. Преди няколко месеца Държавният департамент предостави на Джонсън повече от 16 000 страници информация за разследването му, като той занесе тези документи в Конгреса, след като конгресменът демократ Елиът Енгел, председател на Комисията по външни работи на Камарата на представителите, изпрати искане за тези документи. След среща през декември с Деркач в разгара на процедурата за импийчмънт на Тръмп, Джулиани написа в „Туитър“, че помощта на САЩ за Украйна може да бъде „сериозно възпрепятствана“, ако украинското правителство не отговори на опасенията му относно корупцията. Обвиненията на Джулиани и Деркач срещу Байдън бяха широко отразени от One America News, която изпрати кореспондент в Киев с Джулиани. През февруари Джулиани интервюира Деркач в YouTube, където Деркач твърди, че помощта на САЩ за Украйна е пропиляна. Въпреки факта, че Деркач е бивш член на проруската партия и е учил във Висшето училище на Дзержински на КГБ в Москва, Джулиани последователно оправдава отношенията си с Деркач. След като Министерството на финансите обяви, че Деркач е в санкционния списък, Джулиани заяви пред The New York Times, че "няма причина да смята, че Деркач е руски агент", но също добави: "Откъде, по дяволите, да знам?" В разговор Енгел каза, че не е изненадан, че някои членове на разузнавателната общност са стигнали до заключението, че Путин отново се опитва директно да помогне нав предизборната кампания. Но той призова администрацията да направи констатациите публично достояние. „Това най-вече причинява проблеми "Идеята е, че администрацията очевидно прави всичко възможно, за да скрие фактите от Конгреса и американския народ", каза той. "Президентът изглежда се опитва да превърне цялата изпълнителна власт в лост на кампанията си за преизбиране за втори мандат, като прекалено политизира външната политика и разузнаването."